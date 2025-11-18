Alpaca Finance מחיר היום

מחיר Alpaca Finance (ALPACA) בזמן אמת היום הוא $ 0.0058695, עם שינוי של 4.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALPACA ל USD הוא $ 0.0058695 לכל ALPACA.

Alpaca Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 889,427, עם היצע במחזור של 151.67M ALPACA. ב‑24 השעות האחרונות, ALPACA סחר בין $ 0.00562294 (נמוך) ל $ 0.00621592 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 8.78, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00504079.

ביצועים לטווח קצר, ALPACA נע ב +1.16% בשעה האחרונה ו -20.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Alpaca Finance (ALPACA) מידע שוק

שווי שוק $ 889.43K$ 889.43K $ 889.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 889.43K$ 889.43K $ 889.43K אספקת מחזור 151.67M 151.67M 151.67M אספקה כוללת 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096

