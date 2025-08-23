עוד על XVS

XVS מידע על מחיר

XVS מסמך לבן

XVS אתר רשמי

XVS טוקניומיקה

XVS תחזית מחיר

XVS היסטוריה

XVS מדריך קנייה

XVSממיר מטבעות לפיאט

XVS ספוט

XVS חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Venus סֵמֶל

Venus מְחִיר(XVS)

1 XVS ל USDמחיר חי:

$6.3927
$6.3927$6.3927
-1.99%1D
USD
Venus (XVS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:15:50 (UTC+8)

Venus (XVS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 6.2999
$ 6.2999$ 6.2999
24 שעות נמוך
$ 6.8214
$ 6.8214$ 6.8214
גבוה 24 שעות

$ 6.2999
$ 6.2999$ 6.2999

$ 6.8214
$ 6.8214$ 6.8214

$ 147.01730156
$ 147.01730156$ 147.01730156

$ 2.07012692
$ 2.07012692$ 2.07012692

+0.65%

-1.99%

+6.55%

+6.55%

Venus (XVS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 6.3927. במהלך 24 השעות האחרונות, XVS נסחר בטווח שבין שפל של $ 6.2999 לבין שיא של $ 6.8214, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XVSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 147.01730156, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.07012692.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XVS השתנה ב +0.65% במהלך השעה האחרונה, -1.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Venus (XVS) מידע שוק

No.361

$ 104.10M
$ 104.10M$ 104.10M

$ 636.42K
$ 636.42K$ 636.42K

$ 191.78M
$ 191.78M$ 191.78M

16.28M
16.28M 16.28M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של Venus הוא $ 104.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 636.42K. ההיצע במחזור של XVS הוא 16.28M, עם היצע כולל של 30000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 191.78M.

Venus (XVS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Venusהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.129798-1.99%
30 ימים$ -0.1562-2.39%
60 ימים$ +0.6553+11.42%
90 ימים$ -0.3622-5.37%
Venus שינוי מחיר היום

היום,XVS רשם שינוי של $ -0.129798 (-1.99%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Venus שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1562 (-2.39%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Venus שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XVS ראה שינוי של $ +0.6553 (+11.42%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Venus שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.3622 (-5.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Venus (XVS)?

בדוק את Venus עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVenus (XVS)

Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC).

Venus זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Venusההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXVS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Venusאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVenus לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Venusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Venus (XVS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Venus (XVS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Venus.

בדוק את Venus תחזית המחיר עכשיו‏!

Venus (XVS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Venus (XVS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XVS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Venus (XVS)

מחפש איך לקנותVenus? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Venusב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XVS למטבעות מקומיים

1 Venus(XVS) ל VND
168,223.9005
1 Venus(XVS) ל AUD
A$9.780831
1 Venus(XVS) ל GBP
4.730598
1 Venus(XVS) ל EUR
5.433795
1 Venus(XVS) ל USD
$6.3927
1 Venus(XVS) ל MYR
RM26.84934
1 Venus(XVS) ל TRY
262.036773
1 Venus(XVS) ל JPY
¥939.7269
1 Venus(XVS) ל ARS
ARS$8,534.957697
1 Venus(XVS) ל RUB
516.849795
1 Venus(XVS) ל INR
559.616958
1 Venus(XVS) ל IDR
Rp103,108.050081
1 Venus(XVS) ל KRW
8,878.693176
1 Venus(XVS) ל PHP
362.018601
1 Venus(XVS) ל EGP
￡E.310.109877
1 Venus(XVS) ל BRL
R$34.648434
1 Venus(XVS) ל CAD
C$8.821926
1 Venus(XVS) ל BDT
777.735882
1 Venus(XVS) ל NGN
9,774.757935
1 Venus(XVS) ל COP
$25,673.466762
1 Venus(XVS) ל ZAR
R.112.255812
1 Venus(XVS) ל UAH
264.977415
1 Venus(XVS) ל VES
Bs894.978
1 Venus(XVS) ל CLP
$6,136.992
1 Venus(XVS) ל PKR
Rs1,812.458304
1 Venus(XVS) ל KZT
3,420.350208
1 Venus(XVS) ל THB
฿207.251334
1 Venus(XVS) ל TWD
NT$194.785569
1 Venus(XVS) ל AED
د.إ23.461209
1 Venus(XVS) ל CHF
Fr5.11416
1 Venus(XVS) ל HKD
HK$49.926987
1 Venus(XVS) ל AMD
֏2,447.381268
1 Venus(XVS) ל MAD
.د.م57.5343
1 Venus(XVS) ל MXN
$118.776366
1 Venus(XVS) ל SAR
ريال23.972625
1 Venus(XVS) ל PLN
23.269428
1 Venus(XVS) ל RON
лв27.552537
1 Venus(XVS) ל SEK
kr60.794577
1 Venus(XVS) ל BGN
лв10.675809
1 Venus(XVS) ל HUF
Ft2,170.641285
1 Venus(XVS) ל CZK
134.054919
1 Venus(XVS) ל KWD
د.ك1.9497735
1 Venus(XVS) ל ILS
21.543399
1 Venus(XVS) ל AOA
Kz5,827.393539
1 Venus(XVS) ל BHD
.د.ب2.4100479
1 Venus(XVS) ל BMD
$6.3927
1 Venus(XVS) ל DKK
kr40.721499
1 Venus(XVS) ל HNL
L167.360886
1 Venus(XVS) ל MUR
291.762828
1 Venus(XVS) ל NAD
$112.064031
1 Venus(XVS) ל NOK
kr64.374489
1 Venus(XVS) ל NZD
$10.86759
1 Venus(XVS) ל PAB
B/.6.3927
1 Venus(XVS) ל PGK
K26.977194
1 Venus(XVS) ל QAR
ر.ق23.205501
1 Venus(XVS) ל RSD
дин.640.037124

Venus מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Venus, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVenus הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Venus

כמה שווה Venus (XVS) היום?
החי XVSהמחיר ב USD הוא 6.3927 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XVS ל USD?
המחיר הנוכחי של XVS ל USD הוא $ 6.3927. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Venus?
שווי השוק של XVS הוא $ 104.10M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XVS?
ההיצע במחזור של XVS הוא 16.28M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XVS?
‏‏XVS השיג מחיר שיא (ATH) של 147.01730156 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XVS?
XVS ‏‏רשם מחירATL של 2.07012692 USD.
מהו נפח המסחר של XVS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XVS הוא $ 636.42K USD.
האם XVS יעלה השנה?
XVS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XVS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:15:50 (UTC+8)

Venus (XVS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

XVS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XVS
XVS
USD
USD

1 XVS = 6.3926 USD

מסחרXVS

USDTXVS
$6.3927
$6.3927$6.3927
-2.00%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד