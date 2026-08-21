Moonwell מחיר היום

מחיר Moonwell (WELL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00377846, עם שינוי של 15.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WELL ל USD הוא $ 0.00377846 לכל WELL.

Moonwell כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,097,281, עם היצע במחזור של 4.53B WELL. ב‑24 השעות האחרונות, WELL סחר בין $ 0.00313891 (נמוך) ל $ 0.00375039 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.298797, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00273976.

ביצועים לטווח קצר, WELL נע ב +1.82% בשעה האחרונה ו +31.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 310.18K.

Moonwell (WELL) מידע שוק

שווי שוק $ 17.10M$ 17.10M $ 17.10M נפח (24 שעות) $ 310.18K$ 310.18K $ 310.18K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.87M$ 18.87M $ 18.87M אספקת מחזור 4.53B 4.53B 4.53B אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Moonwell הוא $ 17.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 310.18K. ההיצע במחזור של WELL הוא 4.53B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.87M.