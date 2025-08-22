עוד על NAVX

NAVI Protocol סֵמֶל

NAVI Protocol מְחִיר(NAVX)

$0.03904
-3.43%1D
USD
NAVI Protocol (NAVX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:36:08 (UTC+8)

NAVI Protocol (NAVX) מידע על מחיר (USD)

$ 0.03892
24 שעות נמוך
$ 0.0421
גבוה 24 שעות

+0.30%

-3.42%

-0.11%

-0.11%

NAVI Protocol (NAVX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03904. במהלך 24 השעות האחרונות, NAVX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03892 לבין שיא של $ 0.0421, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAVXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4215575252595851, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.029139384042176107.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAVX השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -3.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NAVI Protocol (NAVX) מידע שוק

No.839

$ 23.01M
$ 89.41K
$ 39.04M
589.46M
1,000,000,000
1,000,000,000
58.94%

SUI

שווי השוק הנוכחי של NAVI Protocol הוא $ 23.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 89.41K. ההיצע במחזור של NAVX הוא 589.46M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.04M.

NAVI Protocol (NAVX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NAVI Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0013866-3.42%
30 ימים$ -0.00677-14.78%
60 ימים$ +0.00688+21.39%
90 ימים$ -0.01922-33.00%
NAVI Protocol שינוי מחיר היום

היום,NAVX רשם שינוי של $ -0.0013866 (-3.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NAVI Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00677 (-14.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NAVI Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NAVX ראה שינוי של $ +0.00688 (+21.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NAVI Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01922 (-33.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NAVI Protocol (NAVX)?

בדוק את NAVI Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNAVI Protocol (NAVX)

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

NAVI Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NAVI Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNAVX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NAVI Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNAVI Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NAVI Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NAVI Protocol (NAVX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NAVI Protocol (NAVX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NAVI Protocol.

בדוק את NAVI Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

NAVI Protocol (NAVX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NAVI Protocol (NAVX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NAVX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NAVI Protocol (NAVX)

מחפש איך לקנותNAVI Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NAVI Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NAVX למטבעות מקומיים

1 NAVI Protocol(NAVX) ל VND
1,027.3376
1 NAVI Protocol(NAVX) ל AUD
A$0.0597312
1 NAVI Protocol(NAVX) ל GBP
0.0288896
1 NAVI Protocol(NAVX) ל EUR
0.033184
1 NAVI Protocol(NAVX) ל USD
$0.03904
1 NAVI Protocol(NAVX) ל MYR
RM0.163968
1 NAVI Protocol(NAVX) ל TRY
1.5998592
1 NAVI Protocol(NAVX) ל JPY
¥5.73888
1 NAVI Protocol(NAVX) ל ARS
ARS$51.57184
1 NAVI Protocol(NAVX) ל RUB
3.1559936
1 NAVI Protocol(NAVX) ל INR
3.417952
1 NAVI Protocol(NAVX) ל IDR
Rp629.6773312
1 NAVI Protocol(NAVX) ל KRW
54.2218752
1 NAVI Protocol(NAVX) ל PHP
2.211616
1 NAVI Protocol(NAVX) ל EGP
￡E.1.8930496
1 NAVI Protocol(NAVX) ל BRL
R$0.2119872
1 NAVI Protocol(NAVX) ל CAD
C$0.0538752
1 NAVI Protocol(NAVX) ל BDT
4.7496064
1 NAVI Protocol(NAVX) ל NGN
59.694112
1 NAVI Protocol(NAVX) ל COP
$156.7869824
1 NAVI Protocol(NAVX) ל ZAR
R.0.6855424
1 NAVI Protocol(NAVX) ל UAH
1.618208
1 NAVI Protocol(NAVX) ל VES
Bs5.42656
1 NAVI Protocol(NAVX) ל CLP
$37.4784
1 NAVI Protocol(NAVX) ל PKR
Rs11.0686208
1 NAVI Protocol(NAVX) ל KZT
20.8879616
1 NAVI Protocol(NAVX) ל THB
฿1.2656768
1 NAVI Protocol(NAVX) ל TWD
NT$1.1899392
1 NAVI Protocol(NAVX) ל AED
د.إ0.1432768
1 NAVI Protocol(NAVX) ל CHF
Fr0.031232
1 NAVI Protocol(NAVX) ל HKD
HK$0.3049024
1 NAVI Protocol(NAVX) ל AMD
֏14.9460736
1 NAVI Protocol(NAVX) ל MAD
.د.م0.35136
1 NAVI Protocol(NAVX) ל MXN
$0.7277056
1 NAVI Protocol(NAVX) ל SAR
ريال0.1464
1 NAVI Protocol(NAVX) ל PLN
0.1421056
1 NAVI Protocol(NAVX) ל RON
лв0.1686528
1 NAVI Protocol(NAVX) ל SEK
kr0.3712704
1 NAVI Protocol(NAVX) ל BGN
лв0.0651968
1 NAVI Protocol(NAVX) ל HUF
Ft13.2650112
1 NAVI Protocol(NAVX) ל CZK
0.8190592
1 NAVI Protocol(NAVX) ל KWD
د.ك0.0119072
1 NAVI Protocol(NAVX) ל ILS
0.1315648
1 NAVI Protocol(NAVX) ל AOA
Kz35.5876928
1 NAVI Protocol(NAVX) ל BHD
.د.ب0.01471808
1 NAVI Protocol(NAVX) ל BMD
$0.03904
1 NAVI Protocol(NAVX) ל DKK
kr0.2490752
1 NAVI Protocol(NAVX) ל HNL
L1.0220672
1 NAVI Protocol(NAVX) ל MUR
1.7817856
1 NAVI Protocol(NAVX) ל NAD
$0.6843712
1 NAVI Protocol(NAVX) ל NOK
kr0.3939136
1 NAVI Protocol(NAVX) ל NZD
$0.066368
1 NAVI Protocol(NAVX) ל PAB
B/.0.03904
1 NAVI Protocol(NAVX) ל PGK
K0.1647488
1 NAVI Protocol(NAVX) ל QAR
ر.ق0.1417152
1 NAVI Protocol(NAVX) ל RSD
дин.3.9110272

NAVI Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NAVI Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNAVI Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NAVI Protocol

כמה שווה NAVI Protocol (NAVX) היום?
החי NAVXהמחיר ב USD הוא 0.03904 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NAVX ל USD?
המחיר הנוכחי של NAVX ל USD הוא $ 0.03904. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NAVI Protocol?
שווי השוק של NAVX הוא $ 23.01M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NAVX?
ההיצע במחזור של NAVX הוא 589.46M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NAVX?
‏‏NAVX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.4215575252595851 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NAVX?
NAVX ‏‏רשם מחירATL של 0.029139384042176107 USD.
מהו נפח המסחר של NAVX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NAVX הוא $ 89.41K USD.
האם NAVX יעלה השנה?
NAVX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NAVX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

