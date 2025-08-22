NAVI Protocol (NAVX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03904. במהלך 24 השעות האחרונות, NAVX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03892 לבין שיא של $ 0.0421, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAVXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4215575252595851, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.029139384042176107.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAVX השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -3.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
NAVI Protocol (NAVX) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של NAVI Protocol הוא $ 23.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 89.41K. ההיצע במחזור של NAVX הוא 589.46M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.04M.
NAVI Protocol (NAVX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של NAVI Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0013866
-3.42%
30 ימים
$ -0.00677
-14.78%
60 ימים
$ +0.00688
+21.39%
90 ימים
$ -0.01922
-33.00%
NAVI Protocol שינוי מחיר היום
היום,NAVX רשם שינוי של $ -0.0013866 (-3.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
NAVI Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00677 (-14.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
NAVI Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NAVX ראה שינוי של $ +0.00688 (+21.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
NAVI Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01922 (-33.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NAVI Protocol (NAVX)?
NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.