Blend (BLND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.04355878 גבוה 24 שעות $ 0.04464784 שיא כל הזמנים $ 0.124556 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03957851 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.41% שינוי מחיר (1D) -1.11% שינוי מחיר (7D) +2.93%

Blend (BLND) המחיר בזמן אמת של הוא $0.043932. במהלך 24 השעות האחרונות, BLND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04355878 לבין שיא של $ 0.04464784, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.124556, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03957851.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLND השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -1.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blend (BLND) מידע שוק

שווי שוק $ 1.55M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.95M אספקת מחזור 35.27M אספקה כוללת 67,140,850.0

שווי השוק הנוכחי של Blend הוא $ 1.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLND הוא 35.27M, עם היצע כולל של 67140850.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.95M.