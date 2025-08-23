מה זהMaple Finance (SYRUP)

Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.

Maple Finance זמין ב-MEXC



Maple Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Maple Finance (SYRUP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Maple Finance (SYRUP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Maple Finance.

Maple Finance (SYRUP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Maple Finance (SYRUP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SYRUP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Maple Finance (SYRUP)

מחפש איך לקנותMaple Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Maple Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Maple Finance כמה שווה Maple Finance (SYRUP) היום? החי SYRUPהמחיר ב USD הוא 0.41784 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי SYRUP ל USD? $ 0.41784 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של SYRUP ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Maple Finance? שווי השוק של SYRUP הוא $ 499.11M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של SYRUP? ההיצע במחזור של SYRUP הוא 1.19B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SYRUP? ‏‏SYRUP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.657413334753943 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SYRUP? SYRUP ‏‏רשם מחירATL של 0.08489010973895052 USD . מהו נפח המסחר של SYRUP? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SYRUP הוא $ 278.53K USD . האם SYRUP יעלה השנה? SYRUP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SYRUP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש? מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.