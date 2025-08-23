Maple Finance (SYRUP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.41784. במהלך 24 השעות האחרונות, SYRUP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.41465 לבין שיא של $ 0.46348, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYRUPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.657413334753943, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.08489010973895052.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYRUP השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -6.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Maple Finance (SYRUP) מידע שוק
No.118
$ 499.11M
$ 499.11M$ 499.11M
$ 278.53K
$ 278.53K$ 278.53K
$ 501.52M
$ 501.52M$ 501.52M
1.19B
1.19B 1.19B
--
----
1,200,275,708.54902
1,200,275,708.54902 1,200,275,708.54902
0.01%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Maple Finance הוא $ 499.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 278.53K. ההיצע במחזור של SYRUP הוא 1.19B, עם היצע כולל של 1200275708.54902. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 501.52M.
Maple Finance (SYRUP) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Maple Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.03097
-6.90%
30 ימים
$ -0.14096
-25.23%
60 ימים
$ -0.19809
-32.17%
90 ימים
$ -0.00638
-1.51%
Maple Finance שינוי מחיר היום
היום,SYRUP רשם שינוי של $ -0.03097 (-6.90%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Maple Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.14096 (-25.23%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Maple Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SYRUP ראה שינוי של $ -0.19809 (-32.17%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Maple Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00638 (-1.51%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Maple Finance (SYRUP)?
Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.
Maple Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Maple Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSYRUP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Maple Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMaple Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Maple Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Maple Finance (SYRUP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Maple Finance (SYRUP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Maple Finance.
הבנת הטוקנומיקה של Maple Finance (SYRUP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SYRUP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Maple Finance (SYRUP)
מחפש איך לקנותMaple Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Maple Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.