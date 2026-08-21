Reservoir מחיר היום

מחיר Reservoir (DAM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00193636, עם שינוי של 6.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DAM ל USD הוא $ 0.00193636 לכל DAM.

Reservoir כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 518,058, עם היצע במחזור של 267.54M DAM. ב‑24 השעות האחרונות, DAM סחר בין $ 0.0018194 (נמוך) ל $ 0.00223694 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.14892, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0018194.

ביצועים לטווח קצר, DAM נע ב -0.03% בשעה האחרונה ו -24.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 976.74.

Reservoir (DAM) מידע שוק

שווי שוק $ 518.06K$ 518.06K $ 518.06K נפח (24 שעות) $ 976.74$ 976.74 $ 976.74 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M אספקת מחזור 267.54M 267.54M 267.54M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Reservoir הוא $ 518.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 976.74. ההיצע במחזור של DAM הוא 267.54M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.94M.