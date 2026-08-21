DefiTuna מחיר היום

מחיר DefiTuna (TUNA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00185507, עם שינוי של 12.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TUNA ל USD הוא $ 0.00185507 לכל TUNA.

DefiTuna כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 520,634, עם היצע במחזור של 281.50M TUNA. ב‑24 השעות האחרונות, TUNA סחר בין $ 0.00164162 (נמוך) ל $ 0.00189431 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.184547, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TUNA נע ב -0.03% בשעה האחרונה ו +30.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 296.49.

DefiTuna (TUNA) מידע שוק

שווי שוק $ 520.63K$ 520.63K $ 520.63K נפח (24 שעות) $ 296.49$ 296.49 $ 296.49 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M אספקת מחזור 281.50M 281.50M 281.50M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DefiTuna הוא $ 520.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 296.49. ההיצע במחזור של TUNA הוא 281.50M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.85M.