AaveToken סֵמֶל

AaveToken מְחִיר(AAVE)

1 AAVE ל USDמחיר חי:

$325.81
$325.81$325.81
-7.36%1D
USD
AaveToken (AAVE) טבלת מחירים חיה
AaveToken (AAVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 325.81
$ 325.81$ 325.81
24 שעות נמוך
$ 360.16
$ 360.16$ 360.16
גבוה 24 שעות

$ 325.81
$ 325.81$ 325.81

$ 360.16
$ 360.16$ 360.16

$ 666.86497857
$ 666.86497857$ 666.86497857

$ 0
$ 0$ 0

-1.02%

-7.35%

+13.48%

+13.48%

AaveToken (AAVE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 326.14. במהלך 24 השעות האחרונות, AAVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 325.81 לבין שיא של $ 360.16, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 666.86497857, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAVE השתנה ב -1.02% במהלך השעה האחרונה, -7.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AaveToken (AAVE) מידע שוק

No.27

$ 4.96B
$ 4.96B$ 4.96B

$ 10.59M
$ 10.59M$ 10.59M

$ 5.22B
$ 5.22B$ 5.22B

15.22M
15.22M 15.22M

16,000,000
16,000,000 16,000,000

0.13%

ETH

שווי השוק הנוכחי של AaveToken הוא $ 4.96B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.59M. ההיצע במחזור של AAVE הוא 15.22M, עם היצע כולל של 16000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.22B.

AaveToken (AAVE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AaveTokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -25.8847-7.35%
30 ימים$ +28.25+9.48%
60 ימים$ +70.17+27.41%
90 ימים$ +46.23+16.51%
AaveToken שינוי מחיר היום

היום,AAVE רשם שינוי של $ -25.8847 (-7.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AaveToken שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +28.25 (+9.48%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AaveToken שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AAVE ראה שינוי של $ +70.17 (+27.41%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AaveToken שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +46.23 (+16.51%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AaveToken (AAVE)?

בדוק את AaveToken עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAaveToken (AAVE)

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

AaveToken זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AaveTokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAAVE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AaveTokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAaveToken לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AaveTokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AaveToken (AAVE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AaveToken (AAVE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AaveToken.

בדוק את AaveToken תחזית המחיר עכשיו‏!

AaveToken (AAVE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AaveToken (AAVE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AAVE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AaveToken (AAVE)

מחפש איך לקנותAaveToken? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AaveTokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AAVE למטבעות מקומיים

1 AaveToken(AAVE) ל VND
8,582,374.1
1 AaveToken(AAVE) ל AUD
A$502.2556
1 AaveToken(AAVE) ל GBP
241.3436
1 AaveToken(AAVE) ל EUR
277.219
1 AaveToken(AAVE) ל USD
$326.14
1 AaveToken(AAVE) ל MYR
RM1,369.788
1 AaveToken(AAVE) ל TRY
13,371.74
1 AaveToken(AAVE) ל JPY
¥47,942.58
1 AaveToken(AAVE) ל ARS
ARS$430,830.94
1 AaveToken(AAVE) ל RUB
26,286.884
1 AaveToken(AAVE) ל INR
28,563.3412
1 AaveToken(AAVE) ל IDR
Rp5,260,321.8442
1 AaveToken(AAVE) ל KRW
452,969.3232
1 AaveToken(AAVE) ל PHP
18,508.445
1 AaveToken(AAVE) ל EGP
￡E.15,821.0514
1 AaveToken(AAVE) ל BRL
R$1,774.2016
1 AaveToken(AAVE) ל CAD
C$450.0732
1 AaveToken(AAVE) ל BDT
39,312.9156
1 AaveToken(AAVE) ל NGN
497,921.1994
1 AaveToken(AAVE) ל COP
$1,304,560
1 AaveToken(AAVE) ל ZAR
R.5,717.2342
1 AaveToken(AAVE) ל UAH
13,358.6944
1 AaveToken(AAVE) ל VES
Bs45,659.6
1 AaveToken(AAVE) ל CLP
$312,768.26
1 AaveToken(AAVE) ל PKR
Rs91,713.8294
1 AaveToken(AAVE) ל KZT
173,754.3464
1 AaveToken(AAVE) ל THB
฿10,583.243
1 AaveToken(AAVE) ל TWD
NT$9,940.7472
1 AaveToken(AAVE) ל AED
د.إ1,196.9338
1 AaveToken(AAVE) ל CHF
Fr260.912
1 AaveToken(AAVE) ל HKD
HK$2,547.1534
1 AaveToken(AAVE) ל AMD
֏123,489.6496
1 AaveToken(AAVE) ל MAD
.د.م2,925.4758
1 AaveToken(AAVE) ל MXN
$6,079.2496
1 AaveToken(AAVE) ל SAR
ريال1,223.025
1 AaveToken(AAVE) ל PLN
1,187.1496
1 AaveToken(AAVE) ל RON
лв1,408.9248
1 AaveToken(AAVE) ל SEK
kr3,104.8528
1 AaveToken(AAVE) ל BGN
лв544.6538
1 AaveToken(AAVE) ל HUF
Ft110,929.9982
1 AaveToken(AAVE) ל CZK
6,845.6786
1 AaveToken(AAVE) ל KWD
د.ك99.4727
1 AaveToken(AAVE) ל ILS
1,102.3532
1 AaveToken(AAVE) ל AOA
Kz297,299.4398
1 AaveToken(AAVE) ל BHD
.د.ب122.95478
1 AaveToken(AAVE) ל BMD
$326.14
1 AaveToken(AAVE) ל DKK
kr2,080.7732
1 AaveToken(AAVE) ל HNL
L8,456.8102
1 AaveToken(AAVE) ל MUR
14,885.0296
1 AaveToken(AAVE) ל NAD
$5,700.9272
1 AaveToken(AAVE) ל NOK
kr3,300.5368
1 AaveToken(AAVE) ל NZD
$554.438
1 AaveToken(AAVE) ל PAB
B/.326.14
1 AaveToken(AAVE) ל PGK
K1,363.2652
1 AaveToken(AAVE) ל QAR
ر.ق1,177.3654
1 AaveToken(AAVE) ל RSD
дин.32,685.7508

AaveToken מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AaveToken, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAaveToken הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AaveToken

כמה שווה AaveToken (AAVE) היום?
החי AAVEהמחיר ב USD הוא 326.14 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AAVE ל USD?
המחיר הנוכחי של AAVE ל USD הוא $ 326.14. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AaveToken?
שווי השוק של AAVE הוא $ 4.96B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AAVE?
ההיצע במחזור של AAVE הוא 15.22M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AAVE?
‏‏AAVE השיג מחיר שיא (ATH) של 666.86497857 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AAVE?
AAVE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AAVE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AAVE הוא $ 10.59M USD.
האם AAVE יעלה השנה?
AAVE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AAVE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
AaveToken (AAVE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

