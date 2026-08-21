LO0P מחיר היום

מחיר LO0P (LO0P) בזמן אמת היום הוא $ 0.343877, עם שינוי של 10.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LO0P ל USD הוא $ 0.343877 לכל LO0P.

LO0P כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 343,670, עם היצע במחזור של 1.00M LO0P. ב‑24 השעות האחרונות, LO0P סחר בין $ 0.30772 (נמוך) ל $ 0.350727 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6.55, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.175574.

ביצועים לטווח קצר, LO0P נע ב +0.87% בשעה האחרונה ו -13.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.75K.

LO0P (LO0P) מידע שוק

שווי שוק $ 343.67K$ 343.67K $ 343.67K נפח (24 שעות) $ 4.75K$ 4.75K $ 4.75K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 343.67K$ 343.67K $ 343.67K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LO0P הוא $ 343.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.75K. ההיצע במחזור של LO0P הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 343.67K.