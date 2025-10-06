EVAA Protocol מחיר היום

מחיר EVAA Protocol (EVAA) בזמן אמת היום הוא $ 1.323, עם שינוי של 5.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EVAA ל USD הוא $ 1.323 לכל EVAA.

EVAA Protocol כרגע מדורג במקום #1134 לפי שווי שוק של $ 8.76M, עם היצע במחזור של 6.62M EVAA. ב‑24 השעות האחרונות, EVAA סחר בין $ 1.228 (נמוך) ל $ 1.364 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 13.61297177645488, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.0834426088456373.

ביצועים לטווח קצר, EVAA נע ב +1.22% בשעה האחרונה ו -20.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 504.70K.

EVAA Protocol (EVAA) מידע שוק

דירוג No.1134 שווי שוק $ 8.76M$ 8.76M $ 8.76M נפח (24 שעות) $ 504.70K$ 504.70K $ 504.70K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.15M$ 66.15M $ 66.15M אספקת מחזור 6.62M 6.62M 6.62M מקסימום היצע 50,000,000 50,000,000 50,000,000 אספקה כוללת 50,000,000 50,000,000 50,000,000 שיעור מחזור 13.23% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של EVAA Protocol הוא $ 8.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 504.70K. ההיצע במחזור של EVAA הוא 6.62M, עם היצע כולל של 50000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.15M.