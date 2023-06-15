EUL

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

שֵׁםEUL

דירוגNo.249

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)24.89%

אספקת מחזור19,776,721.07406239

מקסימום היצע27,182,818.28459045

אספקה כוללת27,182,818.28459045

שיעור מחזור0.7275%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים15.891142207582437,2025-07-10

המחיר הנמוך ביותר1.4404454386373047,2023-06-15

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

