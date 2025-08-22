עוד על ELON

ELON מידע על מחיר

ELON אתר רשמי

ELON טוקניומיקה

ELON תחזית מחיר

ELON היסטוריה

ELON מדריך קנייה

ELONממיר מטבעות לפיאט

ELON ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Dogelon Mars סֵמֶל

Dogelon Mars מְחִיר(ELON)

1 ELON ל USDמחיר חי:

$0.000000106
$0.000000106$0.000000106
-5.10%1D
USD
Dogelon Mars (ELON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:45:24 (UTC+8)

Dogelon Mars (ELON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000000105
$ 0.000000105$ 0.000000105
24 שעות נמוך
$ 0.000000115
$ 0.000000115$ 0.000000115
גבוה 24 שעות

$ 0.000000105
$ 0.000000105$ 0.000000105

$ 0.000000115
$ 0.000000115$ 0.000000115

$ 0.00003263
$ 0.00003263$ 0.00003263

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-5.10%

-3.38%

-3.38%

Dogelon Mars (ELON) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000001059. במהלך 24 השעות האחרונות, ELON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000105 לבין שיא של $ 0.000000115, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00003263, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELON השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -5.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dogelon Mars (ELON) מידע שוק

No.524

$ 58.21M
$ 58.21M$ 58.21M

$ 100.46K
$ 100.46K$ 100.46K

$ 105.90M
$ 105.90M$ 105.90M

549.65T
549.65T 549.65T

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

54.96%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Dogelon Mars הוא $ 58.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.46K. ההיצע במחזור של ELON הוא 549.65T, עם היצע כולל של 1000000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 105.90M.

Dogelon Mars (ELON) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Dogelon Marsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000005697-5.10%
30 ימים$ -0.0000000207-16.36%
60 ימים$ -0.0000000103-8.87%
90 ימים$ -0.0000000411-27.96%
Dogelon Mars שינוי מחיר היום

היום,ELON רשם שינוי של $ -0.000000005697 (-5.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Dogelon Mars שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000207 (-16.36%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Dogelon Mars שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ELON ראה שינוי של $ -0.0000000103 (-8.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Dogelon Mars שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000411 (-27.96%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Dogelon Mars (ELON)?

בדוק את Dogelon Mars עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDogelon Mars (ELON)

In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey.

Dogelon Mars זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Dogelon Marsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקELON את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Dogelon Marsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDogelon Mars לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Dogelon Marsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dogelon Mars (ELON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dogelon Mars (ELON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dogelon Mars.

בדוק את Dogelon Mars תחזית המחיר עכשיו‏!

Dogelon Mars (ELON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dogelon Mars (ELON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ELON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Dogelon Mars (ELON)

מחפש איך לקנותDogelon Mars? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Dogelon Marsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ELON למטבעות מקומיים

1 Dogelon Mars(ELON) ל VND
0.0027867585
1 Dogelon Mars(ELON) ל AUD
A$0.000000163086
1 Dogelon Mars(ELON) ל GBP
0.000000078366
1 Dogelon Mars(ELON) ל EUR
0.000000090015
1 Dogelon Mars(ELON) ל USD
$0.0000001059
1 Dogelon Mars(ELON) ל MYR
RM0.00000044478
1 Dogelon Mars(ELON) ל TRY
0.000004340841
1 Dogelon Mars(ELON) ל JPY
¥0.0000155673
1 Dogelon Mars(ELON) ל ARS
ARS$0.0001398939
1 Dogelon Mars(ELON) ל RUB
0.000008534481
1 Dogelon Mars(ELON) ל INR
0.000009271545
1 Dogelon Mars(ELON) ל IDR
Rp0.001736065296
1 Dogelon Mars(ELON) ל KRW
0.000146879064
1 Dogelon Mars(ELON) ל PHP
0.000006007707
1 Dogelon Mars(ELON) ל EGP
￡E.0.000005134032
1 Dogelon Mars(ELON) ל BRL
R$0.000000576096
1 Dogelon Mars(ELON) ל CAD
C$0.000000146142
1 Dogelon Mars(ELON) ל BDT
0.000012765186
1 Dogelon Mars(ELON) ל NGN
0.000161678589
1 Dogelon Mars(ELON) ל COP
$0.0004236
1 Dogelon Mars(ELON) ל ZAR
R.0.000001856427
1 Dogelon Mars(ELON) ל UAH
0.000004337664
1 Dogelon Mars(ELON) ל VES
Bs0.000014826
1 Dogelon Mars(ELON) ל CLP
$0.0001015581
1 Dogelon Mars(ELON) ל PKR
Rs0.000029780139
1 Dogelon Mars(ELON) ל KZT
0.000056419284
1 Dogelon Mars(ELON) ל THB
฿0.000003435396
1 Dogelon Mars(ELON) ל TWD
NT$0.000003224655
1 Dogelon Mars(ELON) ל AED
د.إ0.000000388653
1 Dogelon Mars(ELON) ל CHF
Fr0.00000008472
1 Dogelon Mars(ELON) ל HKD
HK$0.00000082602
1 Dogelon Mars(ELON) ל AMD
֏0.000040097976
1 Dogelon Mars(ELON) ל MAD
.د.م0.000000949923
1 Dogelon Mars(ELON) ל MXN
$0.000001973976
1 Dogelon Mars(ELON) ל SAR
ريال0.000000397125
1 Dogelon Mars(ELON) ל PLN
0.000000385476
1 Dogelon Mars(ELON) ל RON
лв0.000000457488
1 Dogelon Mars(ELON) ל SEK
kr0.000001008168
1 Dogelon Mars(ELON) ל BGN
лв0.000000176853
1 Dogelon Mars(ELON) ל HUF
Ft0.000035971053
1 Dogelon Mars(ELON) ל CZK
0.000002221782
1 Dogelon Mars(ELON) ל KWD
د.ك0.0000000322995
1 Dogelon Mars(ELON) ל ILS
0.000000357942
1 Dogelon Mars(ELON) ל AOA
Kz0.000096535263
1 Dogelon Mars(ELON) ל BHD
.د.ب0.0000000399243
1 Dogelon Mars(ELON) ל BMD
$0.0000001059
1 Dogelon Mars(ELON) ל DKK
kr0.000000675642
1 Dogelon Mars(ELON) ל HNL
L0.000002745987
1 Dogelon Mars(ELON) ל MUR
0.000004833276
1 Dogelon Mars(ELON) ל NAD
$0.000001851132
1 Dogelon Mars(ELON) ל NOK
kr0.00000106959
1 Dogelon Mars(ELON) ל NZD
$0.00000018003
1 Dogelon Mars(ELON) ל PAB
B/.0.0000001059
1 Dogelon Mars(ELON) ל PGK
K0.000000442662
1 Dogelon Mars(ELON) ל QAR
ر.ق0.000000382299
1 Dogelon Mars(ELON) ל RSD
дин.0.000010604826

Dogelon Mars מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Dogelon Mars, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרDogelon Mars הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Dogelon Mars

כמה שווה Dogelon Mars (ELON) היום?
החי ELONהמחיר ב USD הוא 0.0000001059 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ELON ל USD?
המחיר הנוכחי של ELON ל USD הוא $ 0.0000001059. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dogelon Mars?
שווי השוק של ELON הוא $ 58.21M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ELON?
ההיצע במחזור של ELON הוא 549.65T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ELON?
‏‏ELON השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00003263 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ELON?
ELON ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ELON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ELON הוא $ 100.46K USD.
האם ELON יעלה השנה?
ELON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ELON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:45:24 (UTC+8)

Dogelon Mars (ELON) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ELON-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ELON
ELON
USD
USD

1 ELON = 0.000000 USD

מסחרELON

USDTELON
$0.000000106
$0.000000106$0.000000106
-4.84%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד