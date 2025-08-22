Dogelon Mars (ELON) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000001059. במהלך 24 השעות האחרונות, ELON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000105 לבין שיא של $ 0.000000115, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00003263, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELON השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -5.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Dogelon Mars (ELON) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Dogelon Mars הוא $ 58.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.46K. ההיצע במחזור של ELON הוא 549.65T, עם היצע כולל של 1000000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 105.90M.
Dogelon Mars (ELON) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Dogelon Marsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000000005697
-5.10%
30 ימים
$ -0.0000000207
-16.36%
60 ימים
$ -0.0000000103
-8.87%
90 ימים
$ -0.0000000411
-27.96%
Dogelon Mars שינוי מחיר היום
היום,ELON רשם שינוי של $ -0.000000005697 (-5.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Dogelon Mars שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000207 (-16.36%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Dogelon Mars שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ELON ראה שינוי של $ -0.0000000103 (-8.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Dogelon Mars שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000411 (-27.96%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey.
Dogelon Mars זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Dogelon Marsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקELON את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Dogelon Marsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDogelon Mars לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Dogelon Marsתחזית מחיר (USD)
איך לקנות Dogelon Mars (ELON)
מחפש איך לקנותDogelon Mars? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Dogelon Marsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.