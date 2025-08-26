Olympus (OHM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 24 שעות נמוך $ 22.82 $ 22.82 $ 22.82 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 22.29$ 22.29 $ 22.29 גבוה 24 שעות $ 22.82$ 22.82 $ 22.82 שיא כל הזמנים $ 1,415.26$ 1,415.26 $ 1,415.26 המחיר הנמוך ביותר $ 7.54$ 7.54 $ 7.54 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.33% שינוי מחיר (1D) -1.41% שינוי מחיר (7D) -1.00% שינוי מחיר (7D) -1.00%

Olympus (OHM) המחיר בזמן אמת של הוא $22.38. במהלך 24 השעות האחרונות, OHM נסחר בטווח שבין שפל של $ 22.29 לבין שיא של $ 22.82, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OHMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,415.26, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 7.54.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OHM השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -1.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Olympus (OHM) מידע שוק

שווי שוק $ 365.48M$ 365.48M $ 365.48M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 468.60M$ 468.60M $ 468.60M אספקת מחזור 16.38M 16.38M 16.38M אספקה כוללת 20,996,984.60038752 20,996,984.60038752 20,996,984.60038752

שווי השוק הנוכחי של Olympus הוא $ 365.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OHM הוא 16.38M, עם היצע כולל של 20996984.60038752. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 468.60M.