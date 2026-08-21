dForce מחיר היום

מחיר dForce (DF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DF ל USD הוא $ 0 לכל DF.

dForce כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 102,312, עם היצע במחזור של 999.93M DF. ב‑24 השעות האחרונות, DF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.5, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DF נע ב +0.43% בשעה האחרונה ו +6.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 110.83.

dForce (DF) מידע שוק

שווי שוק $ 102.31K$ 102.31K $ 102.31K נפח (24 שעות) $ 110.83$ 110.83 $ 110.83 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 102.31K$ 102.31K $ 102.31K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,926,146.6275177 999,926,146.6275177 999,926,146.6275177

שווי השוק הנוכחי של dForce הוא $ 102.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 110.83. ההיצע במחזור של DF הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999926146.6275177. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.31K.