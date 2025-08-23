עוד על COMP

Compound סֵמֶל

Compound מְחִיר(COMP)

1 COMP ל USDמחיר חי:

$44.48
$44.48$44.48
-4.85%1D
USD
Compound (COMP) טבלת מחירים חיה
Compound (COMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 43.93
$ 43.93$ 43.93
24 שעות נמוך
$ 49.11
$ 49.11$ 49.11
גבוה 24 שעות

$ 43.93
$ 43.93$ 43.93

$ 49.11
$ 49.11$ 49.11

$ 911.1978339
$ 911.1978339$ 911.1978339

$ 25.546896083024585
$ 25.546896083024585$ 25.546896083024585

+0.81%

-4.85%

-4.22%

-4.22%

Compound (COMP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 44.51. במהלך 24 השעות האחרונות, COMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 43.93 לבין שיא של $ 49.11, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 911.1978339, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 25.546896083024585.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COMP השתנה ב +0.81% במהלך השעה האחרונה, -4.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Compound (COMP) מידע שוק

No.134

$ 420.94M
$ 420.94M$ 420.94M

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

$ 445.10M
$ 445.10M$ 445.10M

9.46M
9.46M 9.46M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.01%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Compound הוא $ 420.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.41M. ההיצע במחזור של COMP הוא 9.46M, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 445.10M.

Compound (COMP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Compoundהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2.2672-4.85%
30 ימים$ -4.36-8.93%
60 ימים$ -1.03-2.27%
90 ימים$ +1.74+4.06%
Compound שינוי מחיר היום

היום,COMP רשם שינוי של $ -2.2672 (-4.85%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Compound שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -4.36 (-8.93%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Compound שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,COMP ראה שינוי של $ -1.03 (-2.27%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Compound שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +1.74 (+4.06%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Compound (COMP)?

בדוק את Compound עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCompound (COMP)

Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset. 

Compound זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Compoundההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCOMP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Compoundאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCompound לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Compoundתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Compound (COMP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Compound (COMP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Compound.

בדוק את Compound תחזית המחיר עכשיו‏!

Compound (COMP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Compound (COMP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COMP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Compound (COMP)

מחפש איך לקנותCompound? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Compoundב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

COMP למטבעות מקומיים

1 Compound(COMP) ל VND
1,171,280.65
1 Compound(COMP) ל AUD
A$68.1003
1 Compound(COMP) ל GBP
32.9374
1 Compound(COMP) ל EUR
37.8335
1 Compound(COMP) ל USD
$44.51
1 Compound(COMP) ל MYR
RM186.942
1 Compound(COMP) ל TRY
1,824.4649
1 Compound(COMP) ל JPY
¥6,542.97
1 Compound(COMP) ל ARS
ARS$59,744.8828
1 Compound(COMP) ל RUB
3,599.0786
1 Compound(COMP) ל INR
3,895.5152
1 Compound(COMP) ל IDR
Rp717,903.1253
1 Compound(COMP) ל KRW
61,819.0488
1 Compound(COMP) ל PHP
2,521.9366
1 Compound(COMP) ל EGP
￡E.2,159.1801
1 Compound(COMP) ל BRL
R$240.7991
1 Compound(COMP) ל CAD
C$61.4238
1 Compound(COMP) ל BDT
5,415.0866
1 Compound(COMP) ל NGN
68,058.0155
1 Compound(COMP) ל COP
$178,040
1 Compound(COMP) ל ZAR
R.781.5956
1 Compound(COMP) ל UAH
1,844.9395
1 Compound(COMP) ל VES
Bs6,231.4
1 Compound(COMP) ל CLP
$42,729.6
1 Compound(COMP) ל PKR
Rs12,619.4752
1 Compound(COMP) ל KZT
23,814.6304
1 Compound(COMP) ל THB
฿1,442.5691
1 Compound(COMP) ל TWD
NT$1,356.2197
1 Compound(COMP) ל AED
د.إ163.3517
1 Compound(COMP) ל CHF
Fr35.608
1 Compound(COMP) ל HKD
HK$347.6231
1 Compound(COMP) ל AMD
֏17,040.2084
1 Compound(COMP) ל MAD
.د.م400.59
1 Compound(COMP) ל MXN
$826.5507
1 Compound(COMP) ל SAR
ريال166.9125
1 Compound(COMP) ל PLN
162.0164
1 Compound(COMP) ל RON
лв191.8381
1 Compound(COMP) ל SEK
kr423.2901
1 Compound(COMP) ל BGN
лв74.3317
1 Compound(COMP) ל HUF
Ft15,108.4744
1 Compound(COMP) ל CZK
933.3747
1 Compound(COMP) ל KWD
د.ك13.57555
1 Compound(COMP) ל ILS
149.5536
1 Compound(COMP) ל AOA
Kz40,573.9807
1 Compound(COMP) ל BHD
.د.ب16.78027
1 Compound(COMP) ל BMD
$44.51
1 Compound(COMP) ל DKK
kr283.5287
1 Compound(COMP) ל HNL
L1,165.2718
1 Compound(COMP) ל MUR
2,031.4364
1 Compound(COMP) ל NAD
$780.2603
1 Compound(COMP) ל NOK
kr448.2157
1 Compound(COMP) ל NZD
$75.667
1 Compound(COMP) ל PAB
B/.44.51
1 Compound(COMP) ל PGK
K187.8322
1 Compound(COMP) ל QAR
ر.ق161.5713
1 Compound(COMP) ל RSD
дин.4,455.8961

Compound מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Compound, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCompound הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Compound

כמה שווה Compound (COMP) היום?
החי COMPהמחיר ב USD הוא 44.51 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COMP ל USD?
המחיר הנוכחי של COMP ל USD הוא $ 44.51. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Compound?
שווי השוק של COMP הוא $ 420.94M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COMP?
ההיצע במחזור של COMP הוא 9.46M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COMP?
‏‏COMP השיג מחיר שיא (ATH) של 911.1978339 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COMP?
COMP ‏‏רשם מחירATL של 25.546896083024585 USD.
מהו נפח המסחר של COMP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COMP הוא $ 1.41M USD.
האם COMP יעלה השנה?
COMP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COMP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Compound (COMP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

