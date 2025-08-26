Scallop (SCLP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02180029 $ 0.02180029 $ 0.02180029 24 שעות נמוך $ 0.02496791 $ 0.02496791 $ 0.02496791 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02180029$ 0.02180029 $ 0.02180029 גבוה 24 שעות $ 0.02496791$ 0.02496791 $ 0.02496791 שיא כל הזמנים $ 20.1$ 20.1 $ 20.1 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00799833$ 0.00799833 $ 0.00799833 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.35% שינוי מחיר (1D) -11.26% שינוי מחיר (7D) -2.80% שינוי מחיר (7D) -2.80%

Scallop (SCLP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02190981. במהלך 24 השעות האחרונות, SCLP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02180029 לבין שיא של $ 0.02496791, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCLPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00799833.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCLP השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -11.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Scallop (SCLP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M אספקת מחזור 55.66M 55.66M 55.66M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Scallop הוא $ 1.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCLP הוא 55.66M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.19M.