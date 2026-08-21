Hatom מחיר היום

מחיר Hatom (HTM) בזמן אמת היום הוא $ 0.01771475, עם שינוי של 6.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HTM ל USD הוא $ 0.01771475 לכל HTM.

Hatom כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,434,068, עם היצע במחזור של 80.95M HTM. ב‑24 השעות האחרונות, HTM סחר בין $ 0.01660942 (נמוך) ל $ 0.01797991 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.62, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01125193.

ביצועים לטווח קצר, HTM נע ב +0.46% בשעה האחרונה ו +14.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.45K.

Hatom (HTM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M נפח (24 שעות) $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M אספקת מחזור 80.95M 80.95M 80.95M אספקה כוללת 100,006,500.0 100,006,500.0 100,006,500.0

שווי השוק הנוכחי של Hatom הוא $ 1.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.45K. ההיצע במחזור של HTM הוא 80.95M, עם היצע כולל של 100006500.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.77M.