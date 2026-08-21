CoinDepo מחיר היום

מחיר CoinDepo (COINDEPO) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.1136, עם שינוי של 0.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COINDEPO ל ILS הוא ₪ 0.1136 לכל COINDEPO.

CoinDepo כרגע מדורג במקום #740 לפי שווי שוק של ₪ 28.44M, עם היצע במחזור של 250.32M COINDEPO. ב‑24 השעות האחרונות, COINDEPO סחר בין ₪ 0.11 (נמוך) ל ₪ 0.11448 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.295628535335504696, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0067171417566688747.

ביצועים לטווח קצר, COINDEPO נע ב -0.11% בשעה האחרונה ו +0.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 420.44K.

CoinDepo (COINDEPO) מידע שוק

דירוג No.740 שווי שוק ₪ 28.44M₪ 28.44M ₪ 28.44M נפח (24 שעות) ₪ 420.44K₪ 420.44K ₪ 420.44K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 113.60M₪ 113.60M ₪ 113.60M אספקת מחזור 250.32M 250.32M 250.32M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 25.03% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של CoinDepo הוא ₪ 28.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 420.44K. ההיצע במחזור של COINDEPO הוא 250.32M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 113.60M.