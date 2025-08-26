Notional Finance מחיר (NOTE)
Notional Finance (NOTE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04977833. במהלך 24 השעות האחרונות, NOTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04982785 לבין שיא של $ 0.054828, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 23.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01610857.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOTE השתנה ב -1.36% במהלך השעה האחרונה, -9.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Notional Finance הוא $ 2.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOTE הוא 47.03M, עם היצע כולל של 97753189.96986452. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.88M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Notional Financeל USDהיה $ -0.00504934033668012.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNotional Finance ל USDהיה . $ +0.0246510852.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNotional Finance ל USDהיה $ +0.0608438486.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Notional Financeל USDהיה $ +0.028778580348774848.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00504934033668012
|-9.20%
|30 ימים
|$ +0.0246510852
|+49.52%
|60 ימים
|$ +0.0608438486
|+122.23%
|90 ימים
|$ +0.028778580348774848
|+137.04%
Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don’t provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors. Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool. After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional’s protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token.
