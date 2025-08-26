Notional Finance (NOTE) מידע על מחיר (USD)

Notional Finance (NOTE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04977833. במהלך 24 השעות האחרונות, NOTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04982785 לבין שיא של $ 0.054828, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 23.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01610857.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOTE השתנה ב -1.36% במהלך השעה האחרונה, -9.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Notional Finance (NOTE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Notional Finance הוא $ 2.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOTE הוא 47.03M, עם היצע כולל של 97753189.96986452. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.88M.