Notional Finance סֵמֶל

Notional Finance מחיר (NOTE)

לא רשום

1 NOTE ל USDמחיר חי:

$0.04980121
$0.04980121
-9.10%1D
USD
Notional Finance (NOTE) טבלת מחירים חיה
Notional Finance (NOTE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04982785
24 שעות נמוך
$ 0.054828
גבוה 24 שעות

$ 0.04982785
$ 0.054828
$ 23.42
$ 0.01610857
-1.36%

-9.20%

+18.61%

+18.61%

Notional Finance (NOTE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04977833. במהלך 24 השעות האחרונות, NOTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04982785 לבין שיא של $ 0.054828, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 23.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01610857.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOTE השתנה ב -1.36% במהלך השעה האחרונה, -9.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Notional Finance (NOTE) מידע שוק

$ 2.35M
--
$ 4.88M
47.03M
97,753,189.96986452
שווי השוק הנוכחי של Notional Finance הוא $ 2.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOTE הוא 47.03M, עם היצע כולל של 97753189.96986452. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.88M.

Notional Finance (NOTE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Notional Financeל USDהיה $ -0.00504934033668012.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNotional Finance ל USDהיה . $ +0.0246510852.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNotional Finance ל USDהיה $ +0.0608438486.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Notional Financeל USDהיה $ +0.028778580348774848.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00504934033668012-9.20%
30 ימים$ +0.0246510852+49.52%
60 ימים$ +0.0608438486+122.23%
90 ימים$ +0.028778580348774848+137.04%

מה זהNotional Finance (NOTE)

Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don’t provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors. Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool. After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional’s protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token.

Notional Finance (NOTE) משאב

האתר הרשמי

Notional Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Notional Finance (NOTE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Notional Finance (NOTE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Notional Finance.

בדוק את Notional Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

NOTE למטבעות מקומיים

Notional Finance (NOTE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Notional Finance (NOTE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NOTE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Notional Finance (NOTE)

כמה שווה Notional Finance (NOTE) היום?
החי NOTEהמחיר ב USD הוא 0.04977833 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NOTE ל USD?
המחיר הנוכחי של NOTE ל USD הוא $ 0.04977833. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Notional Finance?
שווי השוק של NOTE הוא $ 2.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NOTE?
ההיצע במחזור של NOTE הוא 47.03M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NOTE?
‏‏NOTE השיג מחיר שיא (ATH) של 23.42 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NOTE?
NOTE ‏‏רשם מחירATL של 0.01610857 USD.
מהו נפח המסחר של NOTE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NOTE הוא -- USD.
האם NOTE יעלה השנה?
NOTE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NOTE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.