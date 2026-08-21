Silo Finance מחיר היום

מחיר Silo Finance (SILO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SILO ל USD הוא $ 0 לכל SILO.

Silo Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 377,991, עם היצע במחזור של 612.21M SILO. ב‑24 השעות האחרונות, SILO סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.06047, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SILO נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.10.

Silo Finance (SILO) מידע שוק

שווי שוק $ 377.99K$ 377.99K $ 377.99K נפח (24 שעות) $ 9.10$ 9.10 $ 9.10 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 566.58K$ 566.58K $ 566.58K אספקת מחזור 612.21M 612.21M 612.21M אספקה כוללת 919,457,440.6917413 919,457,440.6917413 919,457,440.6917413

שווי השוק הנוכחי של Silo Finance הוא $ 377.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.10. ההיצע במחזור של SILO הוא 612.21M, עם היצע כולל של 919457440.6917413. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 566.58K.