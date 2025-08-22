Lista DAO (LISTA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2789. במהלך 24 השעות האחרונות, LISTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.27859 לבין שיא של $ 0.3082, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LISTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8456270288694265, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.11227200049845892.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LISTA השתנה ב -0.66% במהלך השעה האחרונה, -7.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Lista DAO (LISTA) מידע שוק
No.503
$ 60.46M
$ 60.46M$ 60.46M
$ 692.11K
$ 692.11K$ 692.11K
$ 223.12M
$ 223.12M$ 223.12M
216.80M
216.80M 216.80M
800,000,000
800,000,000 800,000,000
795,588,564.255041
795,588,564.255041 795,588,564.255041
27.09%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Lista DAO הוא $ 60.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 692.11K. ההיצע במחזור של LISTA הוא 216.80M, עם היצע כולל של 795588564.255041. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 223.12M.
Lista DAO (LISTA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Lista DAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0220429
-7.32%
30 ימים
$ -0.00179
-0.64%
60 ימים
$ +0.06476
+30.24%
90 ימים
$ -0.02031
-6.79%
Lista DAO שינוי מחיר היום
היום,LISTA רשם שינוי של $ -0.0220429 (-7.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Lista DAO שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00179 (-0.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Lista DAO שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LISTA ראה שינוי של $ +0.06476 (+30.24%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Lista DAO שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02031 (-6.79%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Lista DAO (LISTA)?
Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions.
Lista DAO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Lista DAOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLISTA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Lista DAOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLista DAO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Lista DAOתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Lista DAO (LISTA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lista DAO (LISTA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lista DAO.
הבנת הטוקנומיקה של Lista DAO (LISTA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LISTA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Lista DAO (LISTA)
מחפש איך לקנותLista DAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Lista DAOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.