DBR

deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

שֵׁםDBR

דירוגNo.613

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.45%

אספקת מחזור1,924,684,519

מקסימום היצע10,000,000,000

אספקה כוללת10,000,000,000

שיעור מחזור0.1924%

תאריך הנפקה2024-10-16 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.05499267372684524,2024-12-21

המחיר הנמוך ביותר0.013264730640477866,2025-06-13

בלוקצ'יין ציבוריSOL

