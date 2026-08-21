HyperLend מחיר היום

מחיר HyperLend (HPL) בזמן אמת היום הוא $ 0.01378684, עם שינוי של 17.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HPL ל USD הוא $ 0.01378684 לכל HPL.

HyperLend כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,166,433, עם היצע במחזור של 157.13M HPL. ב‑24 השעות האחרונות, HPL סחר בין $ 0.01217741 (נמוך) ל $ 0.01876238 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02004967, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.008148.

ביצועים לטווח קצר, HPL נע ב -3.36% בשעה האחרונה ו +44.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 263.99K.

HyperLend (HPL) מידע שוק

שווי שוק $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M נפח (24 שעות) $ 263.99K$ 263.99K $ 263.99K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.79M$ 13.79M $ 13.79M אספקת מחזור 157.13M 157.13M 157.13M אספקה כוללת 157,132,893.34 157,132,893.34 157,132,893.34

שווי השוק הנוכחי של HyperLend הוא $ 2.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 263.99K. ההיצע במחזור של HPL הוא 157.13M, עם היצע כולל של 157132893.34. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.79M.