Dolomite סֵמֶל

Dolomite מְחִיר(DOLO)

1 DOLO ל USDמחיר חי:

-4.49%1D
USD
Dolomite (DOLO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:43:07 (UTC+8)

Dolomite (DOLO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
$ 0.3077
$ 0.3077$ 0.3077
גבוה 24 שעות

-2.95%

-4.49%

+43.78%

+43.78%

Dolomite (DOLO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.27268. במהלך 24 השעות האחרונות, DOLO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.26748 לבין שיא של $ 0.3077, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOLOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.317464489474645, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.029056452455781562.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOLO השתנה ב -2.95% במהלך השעה האחרונה, -4.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+43.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dolomite (DOLO) מידע שוק

No.447

26.48%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Dolomite הוא $ 72.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.99M. ההיצע במחזור של DOLO הוא 264.89M, עם היצע כולל של 998851995.6451048. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 272.68M.

Dolomite (DOLO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Dolomiteהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0128189-4.49%
30 ימים$ +0.15961+141.16%
60 ימים$ +0.238+686.27%
90 ימים$ +0.22838+515.53%
Dolomite שינוי מחיר היום

היום,DOLO רשם שינוי של $ -0.0128189 (-4.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Dolomite שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.15961 (+141.16%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Dolomite שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DOLO ראה שינוי של $ +0.238 (+686.27%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Dolomite שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.22838 (+515.53%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Dolomite (DOLO)?

בדוק את Dolomite עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDolomite (DOLO)

Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments.

Dolomite זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Dolomiteההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDOLO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Dolomiteאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDolomite לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Dolomiteתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dolomite (DOLO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dolomite (DOLO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dolomite.

בדוק את Dolomite תחזית המחיר עכשיו‏!

Dolomite (DOLO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dolomite (DOLO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOLO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Dolomite (DOLO)

מחפש איך לקנותDolomite? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Dolomiteב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DOLO למטבעות מקומיים

1 Dolomite(DOLO) ל VND
7,175.5742
1 Dolomite(DOLO) ל AUD
A$0.4199272
1 Dolomite(DOLO) ל GBP
0.2017832
1 Dolomite(DOLO) ל EUR
0.231778
1 Dolomite(DOLO) ל USD
$0.27268
1 Dolomite(DOLO) ל MYR
RM1.145256
1 Dolomite(DOLO) ל TRY
11.1771532
1 Dolomite(DOLO) ל JPY
¥40.08396
1 Dolomite(DOLO) ל ARS
ARS$360.21028
1 Dolomite(DOLO) ל RUB
21.9752812
1 Dolomite(DOLO) ל INR
23.873134
1 Dolomite(DOLO) ל IDR
Rp4,470.1632192
1 Dolomite(DOLO) ל KRW
378.1962528
1 Dolomite(DOLO) ל PHP
15.4691364
1 Dolomite(DOLO) ל EGP
￡E.13.2195264
1 Dolomite(DOLO) ל BRL
R$1.4833792
1 Dolomite(DOLO) ל CAD
C$0.3762984
1 Dolomite(DOLO) ל BDT
32.8688472
1 Dolomite(DOLO) ל NGN
416.3032828
1 Dolomite(DOLO) ל COP
$1,090.72
1 Dolomite(DOLO) ל ZAR
R.4.7800804
1 Dolomite(DOLO) ל UAH
11.1689728
1 Dolomite(DOLO) ל VES
Bs38.1752
1 Dolomite(DOLO) ל CLP
$261.50012
1 Dolomite(DOLO) ל PKR
Rs76.6803428
1 Dolomite(DOLO) ל KZT
145.2729968
1 Dolomite(DOLO) ל THB
฿8.8457392
1 Dolomite(DOLO) ל TWD
NT$8.303106
1 Dolomite(DOLO) ל AED
د.إ1.0007356
1 Dolomite(DOLO) ל CHF
Fr0.218144
1 Dolomite(DOLO) ל HKD
HK$2.126904
1 Dolomite(DOLO) ל AMD
֏103.2475552
1 Dolomite(DOLO) ל MAD
.د.م2.4459396
1 Dolomite(DOLO) ל MXN
$5.0827552
1 Dolomite(DOLO) ל SAR
ريال1.02255
1 Dolomite(DOLO) ל PLN
0.9925552
1 Dolomite(DOLO) ל RON
лв1.1779776
1 Dolomite(DOLO) ל SEK
kr2.5959136
1 Dolomite(DOLO) ל BGN
лв0.4553756
1 Dolomite(DOLO) ל HUF
Ft92.6212156
1 Dolomite(DOLO) ל CZK
5.7208264
1 Dolomite(DOLO) ל KWD
د.ك0.0831674
1 Dolomite(DOLO) ל ILS
0.9216584
1 Dolomite(DOLO) ל AOA
Kz248.5669076
1 Dolomite(DOLO) ל BHD
.د.ب0.10280036
1 Dolomite(DOLO) ל BMD
$0.27268
1 Dolomite(DOLO) ל DKK
kr1.7396984
1 Dolomite(DOLO) ל HNL
L7.0705924
1 Dolomite(DOLO) ל MUR
12.4451152
1 Dolomite(DOLO) ל NAD
$4.7664464
1 Dolomite(DOLO) ל NOK
kr2.754068
1 Dolomite(DOLO) ל NZD
$0.463556
1 Dolomite(DOLO) ל PAB
B/.0.27268
1 Dolomite(DOLO) ל PGK
K1.1398024
1 Dolomite(DOLO) ל QAR
ر.ق0.9843748
1 Dolomite(DOLO) ל RSD
дин.27.3061752

Dolomite מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Dolomite, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDolomite הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Dolomite

כמה שווה Dolomite (DOLO) היום?
החי DOLOהמחיר ב USD הוא 0.27268 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DOLO ל USD?
המחיר הנוכחי של DOLO ל USD הוא $ 0.27268. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dolomite?
שווי השוק של DOLO הוא $ 72.23M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DOLO?
ההיצע במחזור של DOLO הוא 264.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DOLO?
‏‏DOLO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.317464489474645 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DOLO?
DOLO ‏‏רשם מחירATL של 0.029056452455781562 USD.
מהו נפח המסחר של DOLO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DOLO הוא $ 2.99M USD.
האם DOLO יעלה השנה?
DOLO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DOLO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:43:07 (UTC+8)

Dolomite (DOLO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

