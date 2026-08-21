Gearbox מחיר היום

מחיר Gearbox (GEAR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GEAR ל USD הוא $ 0 לכל GEAR.

Gearbox כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,858,250, עם היצע במחזור של 10.00B GEAR. ב‑24 השעות האחרונות, GEAR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03725561, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GEAR נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו +20.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.66K.

Gearbox (GEAR) מידע שוק

שווי שוק $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M נפח (24 שעות) $ 7.66K$ 7.66K $ 7.66K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gearbox הוא $ 3.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.66K. ההיצע במחזור של GEAR הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.86M.