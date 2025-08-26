Nostra (NSTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.02184781 גבוה 24 שעות $ 0.02297465 שיא כל הזמנים $ 0.220377 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02024081 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.20% שינוי מחיר (1D) -2.52% שינוי מחיר (7D) -1.82%

Nostra (NSTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02197042. במהלך 24 השעות האחרונות, NSTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02184781 לבין שיא של $ 0.02297465, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NSTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.220377, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02024081.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NSTR השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -2.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nostra (NSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 2.20M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.20M אספקת מחזור 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nostra הוא $ 2.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NSTR הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.20M.