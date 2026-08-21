Yei Finance מחיר היום

מחיר Yei Finance (CLO) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.106, עם שינוי של 1.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLO ל ILS הוא ₪ 0.106 לכל CLO.

Yei Finance כרגע מדורג במקום #602 לפי שווי שוק של ₪ 13.68M, עם היצע במחזור של 129.10M CLO. ב‑24 השעות האחרונות, CLO סחר בין ₪ 0.1032 (נמוך) ל ₪ 0.12391 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 2.723738460464262358, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.1606361115472141834.

ביצועים לטווח קצר, CLO נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו -8.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 203.83K.

Yei Finance (CLO) מידע שוק

דירוג No.602 שווי שוק ₪ 13.68M₪ 13.68M ₪ 13.68M נפח (24 שעות) ₪ 203.83K₪ 203.83K ₪ 203.83K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 106.00M₪ 106.00M ₪ 106.00M אספקת מחזור 129.10M 129.10M 129.10M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 999,919,717.4101555 999,919,717.4101555 999,919,717.4101555 שיעור מחזור 12.91% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Yei Finance הוא ₪ 13.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 203.83K. ההיצע במחזור של CLO הוא 129.10M, עם היצע כולל של 999919717.4101555. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 106.00M.