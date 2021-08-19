BENQI

BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner.

שֵׁםBENQI

דירוגNo.572

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.05%

אספקת מחזור7,200,000,000

מקסימום היצע7,200,000,000

אספקה כוללת7,200,000,000

שיעור מחזור1%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.40805462,2021-08-24

המחיר הנמוך ביותר0,2021-08-19

בלוקצ'יין ציבוריAVAX_CCHAIN

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...