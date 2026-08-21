Quantix Finance מחיר היום

מחיר Quantix Finance (QFI) בזמן אמת היום הוא ₪ 42.247, עם שינוי של 8.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QFI ל ILS הוא ₪ 42.247 לכל QFI.

Quantix Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של ₪ 42.25M, עם היצע במחזור של 1.00M QFI. ב‑24 השעות האחרונות, QFI סחר בין ₪ 41.325 (נמוך) ל ₪ 49.5 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, QFI נע ב -0.04% בשעה האחרונה ו -21.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 252.05K.

Quantix Finance (QFI) מידע שוק

שווי שוק ₪ 42.25M₪ 42.25M ₪ 42.25M נפח (24 שעות) ₪ 252.05K₪ 252.05K ₪ 252.05K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 422.47M₪ 422.47M ₪ 422.47M אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M מקסימום היצע 10,000,000 10,000,000 10,000,000 אספקה כוללת 10,000,000 10,000,000 10,000,000 בלוקצ'יין ציבורי TRX

שווי השוק הנוכחי של Quantix Finance הוא ₪ 42.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 252.05K. ההיצע במחזור של QFI הוא 1.00M, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 422.47M.