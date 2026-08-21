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מחיר Quantix Finance בזמן אמת היום הוא 42.247 ILS.QFI שווי השוק הוא 42,247,000 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר QFI ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Quantix Finance בזמן אמת היום הוא 42.247 ILS.QFI שווי השוק הוא 42,247,000 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר QFI ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Quantix Finance סֵמֶל

Quantix Finance מְחִיר(QFI)

1 QFI ל ILSמחיר חי:

₪126.31853
₪126.31853₪126.31853
-8.67%1D
ILS
Quantix Finance (QFI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 10:10:55 (UTC+8)

Quantix Finance מחיר היום

מחיר Quantix Finance (QFI) בזמן אמת היום הוא ₪ 42.247, עם שינוי של 8.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QFI ל ILS הוא ₪ 42.247 לכל QFI.

Quantix Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של ₪ 42.25M, עם היצע במחזור של 1.00M QFI. ב‑24 השעות האחרונות, QFI סחר בין ₪ 41.325 (נמוך) ל ₪ 49.5 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, QFI נע ב -0.04% בשעה האחרונה ו -21.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 252.05K.

Quantix Finance (QFI) מידע שוק

₪ 42.25M
₪ 42.25M₪ 42.25M

₪ 252.05K
₪ 252.05K₪ 252.05K

₪ 422.47M
₪ 422.47M₪ 422.47M

1.00M
1.00M 1.00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

TRX

שווי השוק הנוכחי של Quantix Finance הוא ₪ 42.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 252.05K. ההיצע במחזור של QFI הוא 1.00M, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 422.47M.

Quantix Finance היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 41.325
₪ 41.325₪ 41.325
24 שעות נמוך
₪ 49.5
₪ 49.5₪ 49.5
גבוה 24 שעות

₪ 41.325
₪ 41.325₪ 41.325

₪ 49.5
₪ 49.5₪ 49.5

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-0.04%

-8.67%

-21.48%

-21.48%

Quantix Finance (QFI) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Quantix Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם₪ -11.99148-8.67%
30 ימים₪ -16.42-27.99%
60 ימים₪ -12.292-22.54%
90 ימים₪ -18.576-30.55%
Quantix Finance שינוי מחיר היום

היום,QFI רשם שינוי של ₪ -11.99148 (-8.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Quantix Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ -16.42 (-27.99%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Quantix Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,QFI ראה שינוי של ₪ -12.292 (-22.54%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Quantix Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ -18.576 (-30.55%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Quantix Finance (QFI)?

בדוק את Quantix Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Quantix Finance

Quantix Finance (QFI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של QFI הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Quantix Finance (QFI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Quantix Finance עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Quantix Finance תגיע ב 2026–2027? בקר בדף QFI תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Quantix Finance תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע Quantix Finance ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם Quantix Finance? קניית QFI מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Quantix Finance. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Quantix Finance (QFI) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וQuantix Financeיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Quantix Finance (QFI) מדריך

מה אפשר לעשות עם Quantix Finance

החזקת Quantix Finance מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

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מה זהQuantix Finance (QFI)

Quantix Finance is an on-chain credit protocol that provides both permissioned infrastructure for institutions and open access frameworks within decentralized finance. It enables structured capital allocation across digital credit markets through a combination of identity based participation and blockchain native financial primitives. The platform supports multiple participant roles, including lenders, borrowers, and pool managers, operating across curated credit pools with transparent underwriting, risk segmentation, and performance tracking. Institutional participants engage through permissioned environments with compliance aligned access, while DeFi users can access structured yield opportunities within open market configurations. Built to improve capital efficiency in digital asset markets, Quantix Finance integrates real time monitoring, standardized reporting, and modular capital deployment systems. By combining institutional grade infrastructure with accessible on-chain credit markets, Quantix delivers a unified framework for scalable, transparent, and risk aware lending across the QFI ecosystem.

Quantix Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Quantix Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 10:10:55 (UTC+8)

Quantix Finance (QFI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTQFI
₪126.31853
₪126.31853₪126.31853
-8.67%
6.09K (USDT)

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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

QFI-ל-ILS מחשבון

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QFI
QFI
ILS
ILS

1 QFI = 126.31853 ILS