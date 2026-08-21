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מחיר Zest Protocol בזמן אמת היום הוא 0.14032 ILS.ZEST שווי השוק הוא 20,486,720 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר ZEST ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Zest Protocol בזמן אמת היום הוא 0.14032 ILS.ZEST שווי השוק הוא 20,486,720 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר ZEST ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Zest Protocol סֵמֶל

Zest Protocol מְחִיר(ZEST)

1 ZEST ל ILSמחיר חי:

₪0.4198558
₪0.4198558₪0.4198558
-2.11%1D
ILS
Zest Protocol (ZEST) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 12:33:56 (UTC+8)

Zest Protocol מחיר היום

מחיר Zest Protocol (ZEST) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.14032, עם שינוי של 2.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZEST ל ILS הוא ₪ 0.14032 לכל ZEST.

Zest Protocol כרגע מדורג במקום #478 לפי שווי שוק של ₪ 20.49M, עם היצע במחזור של 146.00M ZEST. ב‑24 השעות האחרונות, ZEST סחר בין ₪ 0.13119 (נמוך) ל ₪ 0.15131 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.0419848721533787237, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.1792496574217052379.

ביצועים לטווח קצר, ZEST נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו -8.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 90.77K.

Zest Protocol (ZEST) מידע שוק

No.478

₪ 20.49M
₪ 20.49M₪ 20.49M

₪ 90.77K
₪ 90.77K₪ 90.77K

₪ 140.32M
₪ 140.32M₪ 140.32M

146.00M
146.00M 146.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.60%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Zest Protocol הוא ₪ 20.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 90.77K. ההיצע במחזור של ZEST הוא 146.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 140.32M.

Zest Protocol היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 0.13119
₪ 0.13119₪ 0.13119
24 שעות נמוך
₪ 0.15131
₪ 0.15131₪ 0.15131
גבוה 24 שעות

₪ 0.13119
₪ 0.13119₪ 0.13119

₪ 0.15131
₪ 0.15131₪ 0.15131

₪ 1.0419848721533787237
₪ 1.0419848721533787237₪ 1.0419848721533787237

₪ 0.1792496574217052379
₪ 0.1792496574217052379₪ 0.1792496574217052379

+0.09%

-2.11%

-8.39%

-8.39%

Zest Protocol (ZEST) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Zest Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם₪ -0.0090499-2.11%
30 ימים₪ -0.08115-36.65%
60 ימים₪ -0.17844-55.98%
90 ימים₪ -0.02293-14.05%
Zest Protocol שינוי מחיר היום

היום,ZEST רשם שינוי של ₪ -0.0090499 (-2.11%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Zest Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ -0.08115 (-36.65%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Zest Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZEST ראה שינוי של ₪ -0.17844 (-55.98%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Zest Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ -0.02293 (-14.05%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Zest Protocol (ZEST)?

בדוק את Zest Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Zest Protocol

Zest Protocol (ZEST) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ZEST הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Zest Protocol (ZEST) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Zest Protocol עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Zest Protocol תגיע ב 2026–2027? בקר בדף ZEST תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Zest Protocol תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע Zest Protocol ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם Zest Protocol? קניית ZEST מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Zest Protocol. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Zest Protocol (ZEST) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וZest Protocolיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Zest Protocol (ZEST) מדריך

מה אפשר לעשות עם Zest Protocol

החזקת Zest Protocol מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

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מה זהZest Protocol (ZEST)

Zest Protocol is the leading Bitcoin lending protocol, enabling BTC holders to earn yield on their Bitcoin and borrow stablecoins against it. Zest Protocol is now building Bitcoin Collateral Vaults, the first lending market on Bitcoin L1 enabled by BitVM: BTC stays on the base layer while stablecoins are borrowed on EVM chains. Phase 1 launches with a guardian signer set. Phase 2 upgrades to fully trustless BTC-native verification via BitVM, removing every intermediary between collateral and credit.

Zest Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Zest Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 12:33:56 (UTC+8)

Zest Protocol (ZEST) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTZEST
₪0.4198857
₪0.4198857₪0.4198857
-2.07%
650.40K (USDT)

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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ZEST-ל-ILS מחשבון

סְכוּם

ZEST
ZEST
ILS
ILS

1 ZEST = 0.4195568 ILS