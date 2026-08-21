Zest Protocol מחיר היום

מחיר Zest Protocol (ZEST) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.14032, עם שינוי של 2.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZEST ל ILS הוא ₪ 0.14032 לכל ZEST.

Zest Protocol כרגע מדורג במקום #478 לפי שווי שוק של ₪ 20.49M, עם היצע במחזור של 146.00M ZEST. ב‑24 השעות האחרונות, ZEST סחר בין ₪ 0.13119 (נמוך) ל ₪ 0.15131 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.0419848721533787237, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.1792496574217052379.

ביצועים לטווח קצר, ZEST נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו -8.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 90.77K.

Zest Protocol (ZEST) מידע שוק

דירוג No.478 שווי שוק ₪ 20.49M₪ 20.49M ₪ 20.49M נפח (24 שעות) ₪ 90.77K₪ 90.77K ₪ 90.77K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 140.32M₪ 140.32M ₪ 140.32M אספקת מחזור 146.00M 146.00M 146.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 14.60% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Zest Protocol הוא ₪ 20.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 90.77K. ההיצע במחזור של ZEST הוא 146.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 140.32M.