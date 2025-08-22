Euler Finance (EUL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 10.073. במהלך 24 השעות האחרונות, EUL נסחר בטווח שבין שפל של $ 9.788 לבין שיא של $ 11.381, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EULהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.891142207582437, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.4404454386373047.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, EUL השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -6.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Euler Finance (EUL) מידע שוק
No.229
$ 199.12M
$ 199.12M$ 199.12M
$ 67.82K
$ 67.82K$ 67.82K
$ 273.81M
$ 273.81M$ 273.81M
19.77M
19.77M 19.77M
27,182,818.28459045
27,182,818.28459045 27,182,818.28459045
27,182,818.28459045
27,182,818.28459045 27,182,818.28459045
72.72%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Euler Finance הוא $ 199.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 67.82K. ההיצע במחזור של EUL הוא 19.77M, עם היצע כולל של 27182818.28459045. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 273.81M.
Euler Finance (EUL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Euler Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.69227
-6.43%
30 ימים
$ -2.715
-21.24%
60 ימים
$ +1.178
+13.24%
90 ימים
$ +0.573
+6.03%
Euler Finance שינוי מחיר היום
היום,EUL רשם שינוי של $ -0.69227 (-6.43%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Euler Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -2.715 (-21.24%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Euler Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,EUL ראה שינוי של $ +1.178 (+13.24%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Euler Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.573 (+6.03%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Euler Finance (EUL)?
Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.
Euler Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Euler Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקEUL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Euler Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEuler Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Euler Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Euler Finance (EUL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Euler Finance (EUL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Euler Finance.
הבנת הטוקנומיקה של Euler Finance (EUL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EUL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Euler Finance (EUL)
מחפש איך לקנותEuler Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Euler Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.