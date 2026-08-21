Radiant Capital מחיר היום

מחיר Radiant Capital (RDNT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RDNT ל USD הוא $ 0 לכל RDNT.

Radiant Capital כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 613,157, עם היצע במחזור של 1.44B RDNT. ב‑24 השעות האחרונות, RDNT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.585268, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RDNT נע ב -0.22% בשעה האחרונה ו +7.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 95.54K.

Radiant Capital (RDNT) מידע שוק

שווי שוק $ 613.16K$ 613.16K $ 613.16K נפח (24 שעות) $ 95.54K$ 95.54K $ 95.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 640.07K$ 640.07K $ 640.07K אספקת מחזור 1.44B 1.44B 1.44B אספקה כוללת 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Radiant Capital הוא $ 613.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 95.54K. ההיצע במחזור של RDNT הוא 1.44B, עם היצע כולל של 1500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 640.07K.