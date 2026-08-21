Seamless Protocol מחיר היום

מחיר Seamless Protocol (SEAM) בזמן אמת היום הוא $ 0.01140442, עם שינוי של 2.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SEAM ל USD הוא $ 0.01140442 לכל SEAM.

Seamless Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 464,000, עם היצע במחזור של 40.69M SEAM. ב‑24 השעות האחרונות, SEAM סחר בין $ 0.01101553 (נמוך) ל $ 0.01240625 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 14.35, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00389082.

ביצועים לטווח קצר, SEAM נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -27.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.91K.

Seamless Protocol (SEAM) מידע שוק

שווי שוק $ 464.00K$ 464.00K $ 464.00K נפח (24 שעות) $ 1.91K$ 1.91K $ 1.91K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M אספקת מחזור 40.69M 40.69M 40.69M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Seamless Protocol הוא $ 464.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.91K. ההיצע במחזור של SEAM הוא 40.69M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.14M.