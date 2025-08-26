BendDAO (BEND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.127754 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -13.10% שינוי מחיר (7D) +4.75%

BendDAO (BEND) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BEND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BENDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.127754, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEND השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -13.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BendDAO (BEND) מידע שוק

שווי שוק $ 1.12M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.61M אספקת מחזור 3.08B אספקה כוללת 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BendDAO הוא $ 1.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEND הוא 3.08B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.61M.