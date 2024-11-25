MORPHO

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

שֵׁםMORPHO

דירוגNo.108

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0001%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)7.48%

אספקת מחזור331,414,687.0431407

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.3314%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים4.172571665276972,2025-01-17

המחיר הנמוך ביותר0.7098719962197908,2024-11-25

בלוקצ'יין ציבוריETH

