Liqwid Finance סֵמֶל

Liqwid Finance מחיר (LQ)

לא רשום

1 LQ ל USDמחיר חי:

$2.65
$2.65$2.65
-10.50%1D
mexc
USD
Liqwid Finance (LQ) טבלת מחירים חיה
Liqwid Finance (LQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.63
$ 2.63$ 2.63
24 שעות נמוך
$ 3.01
$ 3.01$ 3.01
גבוה 24 שעות

$ 2.63
$ 2.63$ 2.63

$ 3.01
$ 3.01$ 3.01

$ 125.74
$ 125.74$ 125.74

$ 0
$ 0$ 0

-2.95%

-10.50%

-24.54%

-24.54%

Liqwid Finance (LQ) המחיר בזמן אמת של הוא $2.65. במהלך 24 השעות האחרונות, LQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.63 לבין שיא של $ 3.01, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 125.74, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LQ השתנה ב -2.95% במהלך השעה האחרונה, -10.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liqwid Finance (LQ) מידע שוק

$ 53.11M
$ 53.11M$ 53.11M

--
----

$ 55.18M
$ 55.18M$ 55.18M

20.21M
20.21M 20.21M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Liqwid Finance הוא $ 53.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LQ הוא 20.21M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.18M.

Liqwid Finance (LQ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Liqwid Financeל USDהיה $ -0.310879811806518.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiqwid Finance ל USDהיה . $ -0.5083765300.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiqwid Finance ל USDהיה $ +0.6668974100.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Liqwid Financeל USDהיה $ -0.65353273552215.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.310879811806518-10.50%
30 ימים$ -0.5083765300-19.18%
60 ימים$ +0.6668974100+25.17%
90 ימים$ -0.65353273552215-19.78%

מה זהLiqwid Finance (LQ)

Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue).

Liqwid Finance (LQ) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Liqwid Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Liqwid Finance (LQ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Liqwid Finance (LQ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Liqwid Finance.

בדוק את Liqwid Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

LQ למטבעות מקומיים

Liqwid Finance (LQ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Liqwid Finance (LQ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LQ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Liqwid Finance (LQ)

כמה שווה Liqwid Finance (LQ) היום?
החי LQהמחיר ב USD הוא 2.65 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LQ ל USD?
המחיר הנוכחי של LQ ל USD הוא $ 2.65. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Liqwid Finance?
שווי השוק של LQ הוא $ 53.11M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LQ?
ההיצע במחזור של LQ הוא 20.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LQ?
‏‏LQ השיג מחיר שיא (ATH) של 125.74 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LQ?
LQ ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LQ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LQ הוא -- USD.
האם LQ יעלה השנה?
LQ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LQ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.