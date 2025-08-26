Liqwid Finance (LQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.63 $ 2.63 $ 2.63 24 שעות נמוך $ 3.01 $ 3.01 $ 3.01 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.63$ 2.63 $ 2.63 גבוה 24 שעות $ 3.01$ 3.01 $ 3.01 שיא כל הזמנים $ 125.74$ 125.74 $ 125.74 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.95% שינוי מחיר (1D) -10.50% שינוי מחיר (7D) -24.54% שינוי מחיר (7D) -24.54%

Liqwid Finance (LQ) המחיר בזמן אמת של הוא $2.65. במהלך 24 השעות האחרונות, LQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.63 לבין שיא של $ 3.01, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 125.74, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LQ השתנה ב -2.95% במהלך השעה האחרונה, -10.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liqwid Finance (LQ) מידע שוק

שווי שוק $ 53.11M$ 53.11M $ 53.11M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.18M$ 55.18M $ 55.18M אספקת מחזור 20.21M 20.21M 20.21M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Liqwid Finance הוא $ 53.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LQ הוא 20.21M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.18M.