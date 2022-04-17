ABEL

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts  the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven  secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

שֵׁםABEL

דירוגNo.1224

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.06%

אספקת מחזור105,658,240

מקסימום היצע225,180,000

אספקה כוללת126,237,965

שיעור מחזור0.4692%

תאריך הנפקה2022-04-17 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה1.1 USDT

שיא כל הזמנים1.5703190389504647,2024-01-12

המחיר הנמוך ביותר0.03026414280417002,2024-11-12

בלוקצ'יין ציבוריABEL

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

ABEL/USDT
Abelian
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (ABEL)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
ABEL/USDT
