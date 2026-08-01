قیمت امروز Alpha Bulgaria Warrants

قیمت لحظه‌ ای Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) در حال حاضر برابر با $ 3.2 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALFW به USD برابر با $ 3.2 برای هر ALFW می‌ باشد.

توکن Alpha Bulgaria Warrants در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 114,330,001 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 35.71M ALFW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALFW در بازه‌ ای بین $ 3.2 (حداقل) و $ 3.2 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.2 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 3.2 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALFW طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Alpha Bulgaria Warrants (ALFW)

ارزش بازار $ 114.33M$ 114.33M $ 114.33M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 114.33M$ 114.33M $ 114.33M سرمایه در گردش 35.71M 35.71M 35.71M عرضه کل 35,714,286.0 35,714,286.0 35,714,286.0

ارزش بازار فعلی Alpha Bulgaria Warrants برابر است با $ 114.33M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش ALFW برابر است با 35.71M، و عرضه کل آن 35714286.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 114.33M است.