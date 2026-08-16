قیمت امروز Securitize

قیمت لحظه‌ ای Securitize (SECZ) در حال حاضر برابر با $ 5.61 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SECZ به USD برابر با $ 5.61 برای هر SECZ می‌ باشد.

توکن Securitize در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,585,041 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.03M SECZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SECZ در بازه‌ ای بین $ 5.61 (حداقل) و $ 5.61 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7.87 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 5.61 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SECZ طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -27.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Securitize (SECZ)

ارزش بازار $ 22.59M$ 22.59M $ 22.59M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 145.18M$ 145.18M $ 145.18M سرمایه در گردش 4.03M 4.03M 4.03M عرضه کل 25,878,399.0 25,878,399.0 25,878,399.0

ارزش بازار فعلی Securitize برابر است با $ 22.59M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش SECZ برابر است با 4.03M، و عرضه کل آن 25878399.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 145.18M است.