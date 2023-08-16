Loading...

فیوچرز سهام MEXC: سهام آمریکا با قدرت کریپتو

معامله حرکت‌ های سهام آمریکا با استفاده از کریپتو به‌ عنوان مارجین — بدون محدودیت، حداکثر انعطاف‌ پذیری

جفت‌ های فیوچرز سهام

جفت‌ های معاملاتی بیشتری در آینده اضافه خواهند شد تا نیازهای متنوع کاربران را برآورده کنند.
24 ساعت
48 ساعت
72 ساعت

ویژگی‌ های کلیدی

کمترین کارمزدهای معاملاتی

از کارمزدهای معاملاتی فوق‌ العاده رقابتی بهره‌ مند شوید، با میکر از 0.00% و تیکر از 0.00% برای جفت‌ های فیوچرز سهام آمریکا.

هماهنگ با ساعات معاملاتی بازار آمریکا

معامله هماهنگ با بازار واقعی سهام آمریکا برای تجربه‌ ای واقعی از معامله.

عمق بازار پیشرو در صنعت

لیکوییدیتی جامع، قیمت‌ گذاری پایدار در نوسانات بازار را تضمین می‌ کند و لغزش قیمت را کاهش می‌ دهد تا اجرای معاملات بهتر انجام شود.

همسو با تجربه فیوچرز دائمی

انتقال بدون وقفه — همان رابط کاربری و تجربه معامله فیوچرز دائمی، بدون نیاز به یادگیری اضافی.

