معامله حرکت های سهام آمریکا با استفاده از کریپتو به عنوان مارجین — بدون محدودیت، حداکثر انعطاف پذیری
جفت های فیوچرز سهام
جفت های معاملاتی بیشتری در آینده اضافه خواهند شد تا نیازهای متنوع کاربران را برآورده کنند.
ویژگی های کلیدی
کمترین کارمزدهای معاملاتی
از کارمزدهای معاملاتی فوق العاده رقابتی بهره مند شوید، با میکر از 0.00% و تیکر از 0.00% برای جفت های فیوچرز سهام آمریکا.
هماهنگ با ساعات معاملاتی بازار آمریکا
معامله هماهنگ با بازار واقعی سهام آمریکا برای تجربه ای واقعی از معامله.
عمق بازار پیشرو در صنعت
لیکوییدیتی جامع، قیمت گذاری پایدار در نوسانات بازار را تضمین می کند و لغزش قیمت را کاهش می دهد تا اجرای معاملات بهتر انجام شود.
همسو با تجربه فیوچرز دائمی
انتقال بدون وقفه — همان رابط کاربری و تجربه معامله فیوچرز دائمی، بدون نیاز به یادگیری اضافی.
سؤالات متداول
سؤال 1: نرخ تأمین مالی چگونه دریافت می شود؟
فیوچرز سهام MEXC در حال حاضر کارمزد تأمین مالی ندارد و هزینه نگهداری وجود ندارد.
سؤال 2: سود و زیان چگونه محاسبه می شود؟
فرمول: سود و زیان (PNL) = (قیمت بسته شدن − قیمت ورود) × اهرم × تعداد سهام × جهت (لانگ = +1، شورت = −1)برای مثال:1) سود از پوزیشن لانگ: 1 سهم اپل (AAPL) را در قیمت 100 دلار می خرید (فرض بر این است که هر قرارداد نمایانگر 1 سهم است) و در قیمت 105 دلار می بندید. سود = (105 − 100) × 1 × 1 = 5 دلار است.2) سود از پوزیشن شورت: 1 سهم تسلا (TSLA) را در قیمت 200 دلار می فروشید و در قیمت 195 دلار می بندید. سود = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = 5 دلار است.
سؤال 3: لیکوییدیشن چگونه فعال می شود؟
پلتفرم MEXC مکانیزم مدیریت ریسک همسو با فیوچرز دائمی محبوب را به کار می برد:1) سیستم به طور مداوم نرخ مارجین نگهداری را نظارت می کند.2) مارجین بر اساس قیمت منصفانه محاسبه میشود.3) اگر نرخ مارجین به زیر آستانه لیکوییدیشن تنظیم شده کاهش یابد، سیستم به طور خودکار لیکوییدیشن را فعال می کند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کند.
قیمت منصفانه بر اساس آخرین قیمت معامله شده سهام پایه آمریکا تعیین می شود.
سؤال 5: کدام حالت مارجین برای فیوچرز سهام پشتیبانی میشود؟
فقط حالت مارجین ایزوله پشتیبانی می شود.
سؤال 6: آیا می توانم در زمان تعطیلی بازار، فیوچرز سهام معامله کنم؟
در دوره های تعطیلی، کاربران می توانند سفارش های تکمیل نشده را لغو کرده و مارجین اضافه کنند، اما نمی توانند سفارش جدید ثبت کنند یا پوزیشن های موجود را ببندند. برای جلوگیری از زیان های احتمالی ناشی از نوسانات قیمت، توصیه می شود قبل از بسته شدن بازار، پوزیشن ها را ببندید. ساعات معاملاتی مطابق با برنامه NYSE و NASDAQ، از جمله تعطیلات، است.
سؤال 7: آیا فیوچرز سهام از اهرم پشتیبانی می کنند؟
فیوچرز سهام MEXC از اهرم تا سقف 5 برابر پشتیبانی می کند. معاملات با اهرم می تواند هم سود و هم ریسک را افزایش دهد، از جمله احتمال لیکویید شدن یا ایجاد موجودی منفی. به کاربران توصیه می شود در انتخاب نرخ اهرم با احتیاط عمل کنند.
سؤال 8: در صورت تقسیم یا تجمیع معکوس سهام، چگونه با پوزیشن ها برخورد می شود؟
در صورت وقوع تقسیم سهام، تجزیه معکوس یا تعدیلات سود نقدی، پلتفرم اقدام به تسویه زودهنگام پوزیشن های باز خواهد کرد تا از نوسانات غیرمنتظره جلوگیری شود. معاملات پس از تسویه به طور عادی از سر گرفته خواهند شد. از کاربران خواسته می شود اطلاعیه های رسمی را برای دریافت بروزرسانی ها پیگیری کنند.