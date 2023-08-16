فرمول: سود و زیان (PNL) = (قیمت بسته شدن − قیمت ورود) × اهرم × تعداد سهام × جهت (لانگ = +1، شورت = −1) برای مثال: 1) سود از پوزیشن لانگ: 1 سهم اپل (AAPL) را در قیمت 100 دلار می‌ خرید (فرض بر این است که هر قرارداد نمایانگر 1 سهم است) و در قیمت 105 دلار می‌ بندید. سود = (105 − 100) × 1 × 1 = 5 دلار است. 2) سود از پوزیشن شورت: 1 سهم تسلا (TSLA) را در قیمت 200 دلار می‌ فروشید و در قیمت 195 دلار می‌ بندید. سود = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = 5 دلار است.

پلتفرم MEXC مکانیزم مدیریت ریسک همسو با فیوچرز دائمی محبوب را به‌ کار می‌ برد: 1) سیستم به‌ طور مداوم نرخ مارجین نگهداری را نظارت می‌ کند. 2) مارجین بر اساس قیمت منصفانه محاسبه می‌شود. 3) اگر نرخ مارجین به زیر آستانه لیکوییدیشن تنظیم‌ شده کاهش یابد، سیستم به‌ طور خودکار لیکوییدیشن را فعال می‌ کند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کند.

سؤال 6: آیا می‌ توانم در زمان تعطیلی بازار، فیوچرز سهام معامله کنم؟