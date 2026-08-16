قیمت امروز RNT

قیمت لحظه‌ ای RNT (RNT) در حال حاضر برابر با $ 0.00104139 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.68% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RNT به USD برابر با $ 0.00104139 برای هر RNT می‌ باشد.

توکن RNT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,022,411 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 981.77M RNT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RNT در بازه‌ ای بین $ 0.0010411 (حداقل) و $ 0.00107526 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.091875 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RNT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.80% و در هفت روز اخیر به میزان -6.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.85K رسیده است.

اطلاعات بازار RNT (RNT)

ارزش بازار $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M حجم (24 ساعته) $ 3.85K$ 3.85K $ 3.85K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M سرمایه در گردش 981.77M 981.77M 981.77M عرضه کل 999,362,595.729475 999,362,595.729475 999,362,595.729475

ارزش بازار فعلی RNT برابر است با $ 1.02M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.85K. عرضه در گردش RNT برابر است با 981.77M، و عرضه کل آن 999362595.729475 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.04M است.