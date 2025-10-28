Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 چیست

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) امروز Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PC0000023 به واحد USD برابر است با 1.0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PC0000023 نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PC0000023 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Tradable Singapore Fintech SSL چقدر است؟ ارزش بازار PC0000023 برابر است با $ 100.85M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PC0000023 چقدر است؟ عرضه در گردش PC0000023 برابر است با 100.85M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PC0000023 چقدر بوده است؟ PC0000023 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PC0000023 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PC0000023 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.0 USD رسید. حجم معاملات PC0000023 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PC0000023 برابر است با -- USD . آیا PC0000023 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PC0000023 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PC0000023 مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)