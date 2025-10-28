قیمت لحظه‌ ای Tradable Singapore Fintech SSL امروز برابر است با 1 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PC0000023 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PC0000023 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Tradable Singapore Fintech SSL امروز برابر است با 1 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PC0000023 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PC0000023 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

$1
نمودار قیمت لحظه ای Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:50:10 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) به واحد USD

قیمت لحظه‌ ای Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) برابر است با $1. در 24 ساعت گذشته، PC0000023 در بازه قیمتی حداقل $ 1.0 تا حداکثر $ 1.0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PC0000023 برابر با $ 1.0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 1.0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PC0000023 در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته 0.00% و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

--
----

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

100.85M
100.85M 100.85M

100,846,154.0
100,846,154.0 100,846,154.0

ارزش بازار فعلی Tradable Singapore Fintech SSL برابر است با $ 100.85M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PC0000023 برابر است با 100.85M، و عرضه کل آن 100846154.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 100.85M است.

تاریخچه قیمت Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) به واحد USD

Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 چیست

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Tradable Singapore Fintech SSL (USD)

ارزش Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Tradable Singapore Fintech SSL را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Tradable Singapore Fintech SSL را بررسی کنید!

توکنومیکس Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

درک، توکنومیکس Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PC0000023 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

امروز Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PC0000023 به واحد USD برابر است با 1.0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PC0000023 نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PC0000023 نسبت به USD برابر است با $ 1.0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Tradable Singapore Fintech SSL چقدر است؟
ارزش بازار PC0000023 برابر است با $ 100.85M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PC0000023 چقدر است؟
عرضه در گردش PC0000023 برابر است با 100.85M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PC0000023 چقدر بوده است؟
PC0000023 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PC0000023 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PC0000023 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.0 USD رسید.
حجم معاملات PC0000023 چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PC0000023 برابر است با -- USD.
آیا PC0000023 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PC0000023 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PC0000023 مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:50:10 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

