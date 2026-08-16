قیمت امروز Tradable LatAm Residential SSTL

قیمت لحظه‌ ای Tradable LatAm Residential SSTL (PC0000089) در حال حاضر برابر با $ 1.0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PC0000089 به USD برابر با $ 1.0 برای هر PC0000089 می‌ باشد.

توکن Tradable LatAm Residential SSTL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37,000,012 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 37.00M PC0000089 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PC0000089 در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PC0000089 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Tradable LatAm Residential SSTL (PC0000089)

ارزش بازار $ 37.00M$ 37.00M $ 37.00M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 37.00M$ 37.00M $ 37.00M سرمایه در گردش 37.00M 37.00M 37.00M عرضه کل 37,000,012.390813 37,000,012.390813 37,000,012.390813

ارزش بازار فعلی Tradable LatAm Residential SSTL برابر است با $ 37.00M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش PC0000089 برابر است با 37.00M، و عرضه کل آن 37000012.390813 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.00M است.