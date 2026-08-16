قیمت امروز Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN

قیمت لحظه‌ ای Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) در حال حاضر برابر با $ 1.0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PC0000015 به USD برابر با $ 1.0 برای هر PC0000015 می‌ باشد.

توکن Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 105,971,760 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 105.97M PC0000015 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PC0000015 در بازه‌ ای بین $ 1.0 (حداقل) و $ 1.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PC0000015 طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015)

ارزش بازار $ 105.97M$ 105.97M $ 105.97M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 105.97M$ 105.97M $ 105.97M سرمایه در گردش 105.97M 105.97M 105.97M عرضه کل 105,971,759.52 105,971,759.52 105,971,759.52

ارزش بازار فعلی Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN برابر است با $ 105.97M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش PC0000015 برابر است با 105.97M، و عرضه کل آن 105971759.52 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 105.97M است.