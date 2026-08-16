قیمت امروز Tradable NA Legal Receivables SSL

قیمت لحظه‌ ای Tradable NA Legal Receivables SSL (PC0000081) در حال حاضر برابر با $ 1.0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PC0000081 به USD برابر با $ 1.0 برای هر PC0000081 می‌ باشد.

توکن Tradable NA Legal Receivables SSL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 57,132,381 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 57.13M PC0000081 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PC0000081 در بازه‌ ای بین $ 1.0 (حداقل) و $ 1.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.999999 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PC0000081 طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Tradable NA Legal Receivables SSL (PC0000081)

ارزش بازار $ 57.13M$ 57.13M $ 57.13M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 57.13M$ 57.13M $ 57.13M سرمایه در گردش 57.13M 57.13M 57.13M عرضه کل 57,132,381.03 57,132,381.03 57,132,381.03

ارزش بازار فعلی Tradable NA Legal Receivables SSL برابر است با $ 57.13M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش PC0000081 برابر است با 57.13M، و عرضه کل آن 57132381.03 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 57.13M است.