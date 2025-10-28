قیمت لحظه‌ ای MicroStrategy xStock امروز برابر است با 291.85 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MSTRX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MSTRX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای MicroStrategy xStock امروز برابر است با 291.85 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MSTRX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MSTRX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو MicroStrategy xStock

قیمت MicroStrategy xStock (MSTRX)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MSTRX به USD:

$291.85
$291.85$291.85
-3.80%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند.
USD
نمودار قیمت لحظه ای MicroStrategy xStock (MSTRX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:08:24 (UTC+8)

اطلاعات قیمت MicroStrategy xStock (MSTRX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 291.85
$ 291.85$ 291.85
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 305.37
$ 305.37$ 305.37
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 291.85
$ 291.85$ 291.85

$ 305.37
$ 305.37$ 305.37

$ 462.34
$ 462.34$ 462.34

$ 272.11
$ 272.11$ 272.11

-0.37%

-3.88%

-0.74%

-0.74%

قیمت لحظه‌ ای MicroStrategy xStock (MSTRX) برابر است با $291.85. در 24 ساعت گذشته، MSTRX در بازه قیمتی حداقل $ 291.85 تا حداکثر $ 305.37 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MSTRX برابر با $ 462.34 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 272.11 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MSTRX در یک ساعت گذشته -0.37%، در 24 ساعت گذشته -3.88% و در 7 روز گذشته -0.74% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار MicroStrategy xStock (MSTRX)

$ 9.54M
$ 9.54M$ 9.54M

--
----

$ 16.92M
$ 16.92M$ 16.92M

32.49K
32.49K 32.49K

57,599.50882121
57,599.50882121 57,599.50882121

ارزش بازار فعلی MicroStrategy xStock برابر است با $ 9.54M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MSTRX برابر است با 32.49K، و عرضه کل آن 57599.50882121 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.92M است.

تاریخچه قیمت MicroStrategy xStock (MSTRX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت MicroStrategy xStock به USD به میزان $ -11.8014925055321 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت MicroStrategy xStock به USD به میزان $ -20.0353565750 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت MicroStrategy xStock به USD به میزان $ -40.9559233850 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت MicroStrategy xStock به USD به میزان $ -103.56936367953275 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -11.8014925055321-3.88%
30 روز$ -20.0353565750-6.86%
60 روز$ -40.9559233850-14.03%
90 روز$ -103.56936367953275-26.19%

MicroStrategy xStockMSTRX چیست

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

منبع MicroStrategy xStock (MSTRX)

پیش‌ بینی قیمت MicroStrategy xStock (USD)

ارزش MicroStrategy xStock (MSTRX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MicroStrategy xStock (MSTRX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MicroStrategy xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MicroStrategy xStock را بررسی کنید!

MSTRX به ارزهای محلی

توکنومیکس MicroStrategy xStock (MSTRX)

درک، توکنومیکس MicroStrategy xStock (MSTRX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MSTRX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MicroStrategy xStock (MSTRX)

امروز MicroStrategy xStock (MSTRX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MSTRX به واحد USD برابر است با 291.85 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MSTRX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MSTRX نسبت به USD برابر است با $ 291.85. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار MicroStrategy xStock چقدر است؟
ارزش بازار MSTRX برابر است با $ 9.54M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MSTRX چقدر است؟
عرضه در گردش MSTRX برابر است با 32.49K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MSTRX چقدر بوده است؟
MSTRX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 462.34 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MSTRX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MSTRX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 272.11 USD رسید.
حجم معاملات MSTRX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MSTRX برابر است با -- USD.
آیا MSTRX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MSTRX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MSTRX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:08:24 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

