MicroStrategy xStockMSTRX چیست

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It's been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They're backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

پیش‌ بینی قیمت MicroStrategy xStock (USD)

ارزش MicroStrategy xStock (MSTRX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MicroStrategy xStock (MSTRX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MicroStrategy xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MicroStrategy xStock را بررسی کنید!

MSTRX به ارزهای محلی

توکنومیکس MicroStrategy xStock (MSTRX)

درک، توکنومیکس MicroStrategy xStock (MSTRX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MSTRX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MicroStrategy xStock (MSTRX) امروز MicroStrategy xStock (MSTRX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MSTRX به واحد USD برابر است با 291.85 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MSTRX نسبت به USD چقدر است؟ $ 291.85 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MSTRX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار MicroStrategy xStock چقدر است؟ ارزش بازار MSTRX برابر است با $ 9.54M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MSTRX چقدر است؟ عرضه در گردش MSTRX برابر است با 32.49K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MSTRX چقدر بوده است؟ MSTRX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 462.34 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MSTRX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MSTRX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 272.11 USD رسید. حجم معاملات MSTRX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MSTRX برابر است با -- USD . آیا MSTRX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MSTRX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MSTRX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MicroStrategy xStock (MSTRX)