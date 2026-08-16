قیمت امروز Janus Henderson Anemoy Treasury Fund

قیمت لحظه‌ ای Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) در حال حاضر برابر با $ 1.11 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JTRSY به USD برابر با $ 1.11 برای هر JTRSY می‌ باشد.

توکن Janus Henderson Anemoy Treasury Fund در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 872,249,866 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 783.77M JTRSY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JTRSY در بازه‌ ای بین $ 1.11 (حداقل) و $ 1.11 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.11 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.085 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JTRSY طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY)

ارزش بازار $ 872.25M$ 872.25M $ 872.25M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 872.25M$ 872.25M $ 872.25M سرمایه در گردش 783.77M 783.77M 783.77M عرضه کل 783,770,063.238116 783,770,063.238116 783,770,063.238116

ارزش بازار فعلی Janus Henderson Anemoy Treasury Fund برابر است با $ 872.25M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش JTRSY برابر است با 783.77M، و عرضه کل آن 783770063.238116 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 872.25M است.