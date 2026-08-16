قیمت امروز Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund

قیمت لحظه‌ ای Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) در حال حاضر برابر با $ 1.045 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JAAA به USD برابر با $ 1.045 برای هر JAAA می‌ باشد.

توکن Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 700,618,868 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 670.38M JAAA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JAAA در بازه‌ ای بین $ 1.045 (حداقل) و $ 1.045 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.045 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.009 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JAAA طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA)

ارزش بازار $ 700.62M$ 700.62M $ 700.62M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 700.62M$ 700.62M $ 700.62M سرمایه در گردش 670.38M 670.38M 670.38M عرضه کل 670,378,753.185051 670,378,753.185051 670,378,753.185051

ارزش بازار فعلی Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund برابر است با $ 700.62M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش JAAA برابر است با 670.38M، و عرضه کل آن 670378753.185051 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 700.62M است.