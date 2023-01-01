وام MEXC

وام‌ های MEXC به فرآیندی اشاره دارند که در آن یک نوع ارز دیجیتال به عنوان وثیقه قرار داده می‌شود تا ارز دیجیتال دیگری قرض گرفته شود. این فرآیند می‌تواند برای معاملات اسپات، مشتقات، و همچنین اهداف سرمایه‌گذاری به منظور کسب بازدهی بالاتر به کار رود. علاوه بر این، می‌توان از وام‌ ها برای اهداف برداشت نیز استفاده کرد.