مراحل وام
ارسال درخواست وام
وام دریافت می شود
بازپرداخت وام با بهره
بازگرداندن دارایی‌های وثیقه‌ای
سؤالات متداول
سوال شماره 1. شرایط وام MEXC چیست؟

تا زمانی که کاربر ثبت‌شده پلتفرم MEXC هستید و دارایی‌های وثیقه‌ای در حساب اسپات خود دارید، امکان دریافت وام برای شما وجود دارد.

سوال شماره 2. بهره چگونه محاسبه می شود؟

سیستم بهره را به صورت روزانه محاسبه کرده و بر اساس مدت زمان واقعی استفاده از وام هزینه را محاسبه می‌کند، به طوری که مدت زمانی کمتر از یک روز نیز به عنوان یک روز کامل در نظر گرفته می‌شود. توجه داشته باشید: بهره بر اساس نرخ بهره ای که در زمان دریافت وام نمایش داده شده، محاسبه می‌شود. فرمول محاسبه بهره به صورت زیر است: بهره = مقدار وام گرفته شده × نرخ بهره روزانه.

سوال شماره 3. آیا امکان بازپرداخت زودهنگام کامل یا جزئی وجود دارد؟

بازپرداخت جزئی پشتیبانی نمی‌ شود. برای دارایی‌ هایی که امکان بازپرداخت زودهنگام را دارند، لطفاً به قوانین مشخص مراجعه کنید.

سوال شماره 4. نسبت وام به ارزش (LTV) چیست؟

نسبت ارزش وام به ارزش وثیقه (LTV) نسبتی است که ارزش دارایی وام گرفته شده را نسبت به ارزش وثیقه نشان می‌دهد. فرمول محاسبه این نسبت به صورت زیر است:
ارزش LTV = اصل و بهره معوق/ مقدار وثیقه
اصل و بهره معوق = (اصل معوق + بهره معوق + بهره معوق مانده)